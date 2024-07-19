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Published Сегодня, 08:44

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Пьяный водитель-рецидивист получил 4 года колонии-поселения в Нижнем Тагиле

Хочет обжаловать приговор: тагильчанин получил 4 года колонии-поселения за пьяное ДТП

19 июля 2024, 08:44
Фото: tagilcity.ru

Пьяный водитель-рецидивист получил 4 года колонии-поселения в Нижнем Тагиле

Назначить 4 года и 1 месяц колонии-поселения, а также выплатить пострадавшей моральную компенсацию в размере одного млн рублей. Такое решение принял Дзержинский суд Нижнего Тагила в отношении Антона Кудрявцева, который в 2022 году, будучи пьяным, сбил на пешеходном переходе Светлану Белькову.

Приговор вступит в законную силу через пятнадцать суток, то есть 3 августа 2024 года. Но только в том случае, если никто не будет его обжаловать. Но, как на суде заявил сам Кудрявцев, он будет подавать апелляцию, объясняя это тем, что не согласен с вердиктом судьи, более того, продолжая отрицать факт алкогольного опьянения.

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Светлана Белькова со своей стороны также планирует подать апелляцию. Пострадавшую устраивает срок приговора, но тагильчанка не согласна с окончательной суммой моральной компенсации. За эти пару лет с момента аварии, пройдя через ряд операций, Светлана уже потратила около миллиона рублей. Впереди женщину ждут еще несколько хирургических вмешательств, и сумма, оглашенная судом, не сможет покрыть все медицинские расходы Светланы.

В плане самого наказания 4 года, я считаю, это нормально. А вот один млн рублей. Это очень-очень маленькая сумма, я ее уже потратила. А впереди у меня 4-5 лет операций и долгое восстановление, реабилитации после этих операций, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана Белькова.

В случае обжалования приговора, сроки исполнения наказания будут сдвигаться. Соответственно, все это время Антон Кудрявцев будет ходить на свободе. Точно так же два года назад Кудрявцев ждал итоги суда по другому своему делу, тогда его лишили прав за пьяное вождение. Но именно в ожидании суда, находясь на свободе, мужчина позволил себе вновь выпить, сесть за руль и сбить на пешеходном переходе Светлану.

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