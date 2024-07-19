Хочет обжаловать приговор: тагильчанин получил 4 года колонии-поселения за пьяное ДТП

Приговор вступит в законную силу через пятнадцать суток, то есть 3 августа 2024 года. Но только в том случае, если никто не будет его обжаловать. Но, как на суде заявил сам Кудрявцев, он будет подавать апелляцию, объясняя это тем, что не согласен с вердиктом судьи, более того, продолжая отрицать факт алкогольного опьянения.