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Published Сегодня, 04:11

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Updated Сегодня, 04:13

Молодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой

Молодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой

19 июля 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
В селе Мариинск под Ревдой 19-летний молодой человек уехал на велосипеде и пропал. Его разыскивают с 18 июля 2024 года.

В день, когда юноша исчез, на нем были штаны, камуфляжная куртка и рюкзак. Он уехал на велосипеде красного цвета. Около правого глаза у молодого человека есть шрам, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Кроме того, на нем были надеты бежевая футболка и светлая кепка. Пропавшего пытаются найти общественники, а также местные правоохранители.

Напомним, в Екатеринбурге ищут пожилого горожанина, который пропал в июне 2024 года. В какой одежде он был в день пропажи — неизвестно.

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