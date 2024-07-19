Молодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В день, когда юноша исчез, на нем были штаны, камуфляжная куртка и рюкзак. Он уехал на велосипеде красного цвета. Около правого глаза у молодого человека есть шрам, рассказали в областном отряде «Прорыв».
Кроме того, на нем были надеты бежевая футболка и светлая кепка. Пропавшего пытаются найти общественники, а также местные правоохранители.
Напомним, в Екатеринбурге ищут пожилого горожанина, который пропал в июне 2024 года. В какой одежде он был в день пропажи — неизвестно.