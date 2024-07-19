Молодой человек с веткой в Екатеринбурге спас горожан от пробки после ливня

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
После случившейся непогоды на перекрестке сломался светофор. Несколько десятков автомобилей встали, из-за чего образовалась длинная пробка, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В какой-то момент на дорогу вышел молодой человек, державший в руках ветку, и в течение часа помог разогнать возникший затор на дороге.
Напомним, 18 июля 2024 года в Нижнем Тагиле прошли мощные осадки, в результате чего дороги оказались затоплены и образовалась большая пробка.