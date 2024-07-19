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Updated Сегодня, 11:46

Молодой человек с веткой в Екатеринбурге спас горожан от пробки после ливня

Молодой человек с веткой в Екатеринбурге спас горожан от пробки после ливня

19 июля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге молодой человек помог горожанам разогнать автомобильную пробку после ливня. Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского — Щорса 18 июля 2024 года.

После случившейся непогоды на перекрестке сломался светофор. Несколько десятков автомобилей встали, из-за чего образовалась длинная пробка, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

В какой-то момент на дорогу вышел молодой человек, державший в руках ветку, и в течение часа помог разогнать возникший затор на дороге.

Напомним, 18 июля 2024 года в Нижнем Тагиле прошли мощные осадки, в результате чего дороги оказались затоплены и образовалась большая пробка.

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