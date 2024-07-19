Мошенники стали обманывать подростков в Свердловской области в online-играх

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Мошенники, как правило, используют фишинговые сайты, чтобы пользователи оплачивали покупки в интернет-играх. После ввода данных банковской карточки аферисты получают к ней доступ и могут списать с нее все деньги, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Также злоумышленники предлагают подросткам выполнить несложные задания в интернете за вознаграждение и просят внести небольшой взнос. Затем они получают деньги и исчезают. Кроме того, иногда мошенники выдают себя за известных блогеров и предлагают получить подарок, который нужно оплатить.
Еще один вариант мошенничества — «инвестиционные онлайн-игры». Молодых людей приглашают участвовать в «инвестиционном проекте» и просят внести «регистрационный взнос». Вскоре сайт «проекта» перестает работать.
Напомним, в Серове девочка отдала мошенникам 360 тысяч рублей, так как увидела в чате игры предложение о способе получения игровой валюты.