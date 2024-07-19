Мошенники стали обманывать подростков в Свердловской области в online-играх

Также злоумышленники предлагают подросткам выполнить несложные задания в интернете за вознаграждение и просят внести небольшой взнос. Затем они получают деньги и исчезают. Кроме того, иногда мошенники выдают себя за известных блогеров и предлагают получить подарок, который нужно оплатить.