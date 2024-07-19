На капитальный ремонт школ и больниц Среднего Урала потратят 3,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Модернизация социальной инфраструктуры, а также повышение качества образования и медицинских услуг — основные направления работы свердловского правительства. Образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, очень много. Необходимо максимально задействовать возможности программы капремонта школ, быстро и качественно подготовить документы, строго контролировать выполнение графиков на объектах, где работы уже начаты, — заявил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
В настоящее время в стадии капремонта находятся сразу 15 школ области, в том числе тагильские 70-я и 33-я. Также под программу модернизации попали заведения Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Камышлова, Красноуфимска, Рефтинского, Талицы, Нижнесергинского района, Полевского, Новоуральска и Карпинска. При этом в Байкаловской школе-интернате и школе в поселке Пионерский работы практически завершены. Кроме комфортных условий обучения, ребята получат новые учебники, современное оборудование для опытов и исследований, а все педагоги пройдут переподготовку и повысят свою квалификацию.
Общая сумма затрат составляет 1,5 миллиарда рублей. Треть этой суммы — средства регионального бюджета. Все запланированное осуществляется в рамках президентской программы «Модернизация системы общего школьного образования», продленной до 2030 года, и национального проекта «Образование». Отметим, до конца 2026 года в Свердловской области приведут в порядок еще более двух десятков школы.
На капитальный ремонт медицинских учреждений Среднего Урала в текущем году потратят почти 2 миллиарда рублей, свыше 950 из которых — областные средства. По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» и национальному проекту «Здравоохранение» под обновление попало 40 медицинских учреждений. На сегодняшний день работы уже завершены в поликлиниках Детской городской больницы Каменска-Уральского и Камышловской центральной районной больницы. Продолжаются мероприятия в одной из старейших детских поликлиник на Карла Маркса, 36 и трех филиалах педиатрической службы в Нижнем Тагиле.
Все идет в соответствии с графиком. В 2025 году в рамках этих программ планируется капитально отремонтировать еще 79 медорганизаций, — сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
Проект модернизации системы здравоохранения включает целый комплекс мер, направленных на повышение качества медицины. В текущем году в больницы Среднего Урала доставили свыше 1,5 тысячи единиц высокотехнологического медоборудования. В частности, современными рентгенодиагностическими хирургическими мобильными аппаратами оснастили институт травматологии имени Василия Дмитриевича Чаклина, ЦГКБ № 24 Екатеринбурга, Березовскую ЦГБ, городскую больницу № 1 в Нижнем Тагиле и городскую больницу Каменска-Уральского.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после проведения личного приема граждан дал поручение региональным министерствам и администрациям отремонтировать или построить школы и больницы там, где это требуется. Так, в ближайшие два года в селе Киргишаны Бисертского городского округа построят здание, в котором разместятся школа и детский сад.
Напомним, в 2024 году количество жителей Свердловской области, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, значительно возросло. За 12 месяцев показатели выросли на 25%. Обследования проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Более расширенную диагностику состояния здоровья каждый житель области может пройти благодаря региональной программе «Контроль здоровья».