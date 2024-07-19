На капитальный ремонт школ и больниц Среднего Урала потратят 3,5 млрд рублей

В настоящее время в стадии капремонта находятся сразу 15 школ области, в том числе тагильские 70-я и 33-я. Также под программу модернизации попали заведения Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Камышлова, Красноуфимска, Рефтинского, Талицы, Нижнесергинского района, Полевского, Новоуральска и Карпинска. При этом в Байкаловской школе-интернате и школе в поселке Пионерский работы практически завершены. Кроме комфортных условий обучения, ребята получат новые учебники, современное оборудование для опытов и исследований, а все педагоги пройдут переподготовку и повысят свою квалификацию.