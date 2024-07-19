Недобросовестный налогоплательщик из Екатеринбурга вернул свыше миллиарда рублей

Как выяснилось, в период с 2016 по 2018 годы мужчина не стал оплачивать налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме около 700 миллионов рублей. В то время подозреваемый просто скрыл точные данные о доходах, однако после налоговая выяснила все обстоятельства, начислив пени и штрафные санкции на сумму более 420 миллионов рублей. В общей сложности мужчина задолжал свыше одного миллиарда 100 миллионов рублей.