Недобросовестный налогоплательщик из Екатеринбурга вернул свыше миллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как выяснилось, в период с 2016 по 2018 годы мужчина не стал оплачивать налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме около 700 миллионов рублей. В то время подозреваемый просто скрыл точные данные о доходах, однако после налоговая выяснила все обстоятельства, начислив пени и штрафные санкции на сумму более 420 миллионов рублей. В общей сложности мужчина задолжал свыше одного миллиарда 100 миллионов рублей.
Во время беседы следователи объяснили мужчине всю серьезность ситуации: как уточняется, подозреваемого впервые привлекли к уголовной ответственности, в связи с этим ему разрешили погасить долг перед государством в полном объеме, а также избежать тюрьмы.
Также стало известно, что бизнесмен из Екатеринбурга задолжал Кировскому районному отделению судебных приставов сумму в 3 миллиона рублей по налоговым выплатам. Не отдав весь долг, мужчина вынужден был расстаться со своим авто Land Rover Discovery, что приобрел в свое время за 2,5 млн рублей.