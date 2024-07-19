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Екатеринбургский бизнесмен не оплатил налоги на сумму свыше миллиарда рублей

Недобросовестный налогоплательщик из Екатеринбурга вернул свыше миллиарда рублей

19 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Екатеринбургский бизнесмен не оплатил налоги на сумму свыше миллиарда рублей

Глава коммерческой организации на протяжении долгого времени отказывался выплачивать налоги, скрывая часть собственных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Как выяснилось, в период с 2016 по 2018 годы мужчина не стал оплачивать налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме около 700 миллионов рублей. В то время подозреваемый просто скрыл точные данные о доходах, однако после налоговая выяснила все обстоятельства, начислив пени и штрафные санкции на сумму более 420 миллионов рублей. В общей сложности мужчина задолжал свыше одного миллиарда 100 миллионов рублей.

Во время беседы следователи объяснили мужчине всю серьезность ситуации: как уточняется, подозреваемого впервые привлекли к уголовной ответственности, в связи с этим ему разрешили погасить долг перед государством в полном объеме, а также избежать тюрьмы.

Также стало известно, что бизнесмен из Екатеринбурга задолжал Кировскому районному отделению судебных приставов сумму в 3 миллиона рублей по налоговым выплатам. Не отдав весь долг, мужчина вынужден был расстаться со своим авто Land Rover Discovery, что приобрел в свое время за 2,5 млн рублей.

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#Араз Салехов#Бизнес#Налог#Криминал#Екатеринбург#СК
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