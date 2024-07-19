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Синоптики пообещали жителям Нижнего Тагила сильную грозу с ливнем

Нижний Тагил накроет сильнейшая гроза с ливнем

19 июля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики пообещали жителям Нижнего Тагила сильную грозу с ливнем

Стихия разгуляется на территории Нижнего Тагила вечером в пятницу, 19 июля. Ожидается гроза с ливнем и ветром.

Непогода не спешит покидать Нижний Тагил. После сильнейшей грозы, прогремевшей в городе накануне, 18 июля, город опять накроет стихия, сообщает ресурс Gismeteo.

По данным синоптиков, 19 июля гроза будет сопровождаться сильным ливнем: выпадет до 6,6 мм осадков.

Фото: Изображение Midjourney

Напомним, что прошлая гроза вызвала настоящее наводнение в центре Тагила и транспортный коллапс: пешеходы шли по колено в воде, а машины глохли прямо на дорогах.

Стихия будет бушевать и в других районах Свердловской области. По прогнозу Уральского УГСМ, местами в регионе пройдут не только грозы с ливнями, но также град. А порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Погода#Град#Гроза#Ливень#Природа#Екатеринбург
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