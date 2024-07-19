Нижний Тагил накроет сильнейшая гроза с ливнем

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Непогода не спешит покидать Нижний Тагил. После сильнейшей грозы, прогремевшей в городе накануне, 18 июля, город опять накроет стихия, сообщает ресурс Gismeteo.
По данным синоптиков, 19 июля гроза будет сопровождаться сильным ливнем: выпадет до 6,6 мм осадков.
Напомним, что прошлая гроза вызвала настоящее наводнение в центре Тагила и транспортный коллапс: пешеходы шли по колено в воде, а машины глохли прямо на дорогах.
Стихия будет бушевать и в других районах Свердловской области. По прогнозу Уральского УГСМ, местами в регионе пройдут не только грозы с ливнями, но также град. А порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.