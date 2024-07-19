Обвиняемый в убийстве екатеринбурженки сознался в содеянном

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как уточняется, девушку убили на Вторчермете. Сам злоумышленник хочет, чтобы его заключили под стражу.
В рамках судебного заседания мужчина не отрицал причастность к злодеянию, а также пожелал искупить свой грех: отправиться в зону спецоперации на Украине.
Как выяснилось, подозреваемого в убийстве женщины арестовали до 16 сентября, отправив в СИЗО, передает E1.RU.
Инцидент, о котором ведется речь, произошел в середине июля: мужчина жестоким образом расправился с женщиной в ее квартире. 35-летняя екатеринбурженка отказала мужчине в близости. За это он нанес ей 23 удара ножом и скрылся. Его личность быстро установили, предполагаемый убийца был задержан.