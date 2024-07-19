Обвиняемый в убийстве екатеринбурженки сознался в содеянном

Инцидент, о котором ведется речь, произошел в середине июля: мужчина жестоким образом расправился с женщиной в ее квартире. 35-летняя екатеринбурженка отказала мужчине в близости. За это он нанес ей 23 удара ножом и скрылся. Его личность быстро установили, предполагаемый убийца был задержан.