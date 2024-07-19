tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Убийца жительницы Екатеринбурга отправили в СИЗО

Обвиняемый в убийстве екатеринбурженки сознался в содеянном

19 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

Убийца жительницы Екатеринбурга отправили в СИЗО

Екатеринбуржец, совершивший нападение на горожанку, признался в ее убийстве в зале суда.

Как уточняется, девушку убили на Вторчермете. Сам злоумышленник хочет, чтобы его заключили под стражу.

В рамках судебного заседания мужчина не отрицал причастность к злодеянию, а также пожелал искупить свой грех: отправиться в зону спецоперации на Украине.

Как выяснилось, подозреваемого в убийстве женщины арестовали до 16 сентября, отправив в СИЗО, передает E1.RU.

Инцидент, о котором ведется речь, произошел в середине июля: мужчина жестоким образом расправился с женщиной в ее квартире. 35-летняя екатеринбурженка отказала мужчине в близости. За это он нанес ей 23 удара ножом и скрылся. Его личность быстро установили, предполагаемый убийца был задержан.

Бывший муж жительницы Екатеринбурга напал на нее в подъезде
Узнать подробнее
Читайте также:
Найденная зарезанной в горящей квартире женщина в Екатеринбурге была в розыскеНа Урале мужчина зарезал двоих знакомых в пьяной ссоре Пьяный житель Туринского района загубил знакомых из-за оскорбленияПолиция задержала женщину в Екатеринбурге после поножовщины
#Араз Салехов#Происшествия#Смерть#Суд#Убийство#Женщина#Криминал#ЧП#18+
Подпишитесь
Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:41
Ученик гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Черепанова
Сегодня, 11:15
Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 10:00
Двоих военных наградят особыми знаками за заслуги перед Нижним Тагилом
Сегодня, 09:27
Противопожарный режим отменили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:56
Владельцы «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить деньги у магазина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:50