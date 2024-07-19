«Опять будут пробки»: водители жалуются на ежегодный ремонт Южного подъезда к Тагилу

В 2020 году этот же участок взялся ремонтировать Алексей Голященко, директор «Уралстроймонтаж», однако в Управтодор признали ремонт некачественным. Более того, объект не был сдан в срок, хотя планировалось привести дорогу гостевого маршрута к 300-летнему юбилею города. Контракт был разорван в одностороннем порядке. УСМ получили претензию за просрочку на 47 миллионов. Сейчас по этому поводу идут судебные разбирательства.