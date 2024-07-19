«Опять будут пробки»: водители жалуются на ежегодный ремонт Южного подъезда к Тагилу

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Тагильчанка Евгения каждый год ездит с семьей по этой дороге на дачу в СНТ «Капасиха». Не первый сезон водитель испытывает трудности в проезде нескольких километров.
Месяц в году мы нормально ездим на дачу, а все остальное время — техника, которая сильно ухудшает пропускаемость. Сейчас там срезано, скользко и неровно. Потом это будут закатывать, будут огромные пробки. Только у нас в саду около 1000 домов, а рядом еще другие СНТ. Десятки тысяч человек каждый год из-за этого страдают — Николо-Павловск, Новоасбест, Петраки, Невьянск. Сил никаких нет. Делали гостевой маршрут пару лет назад, чтобы было все красиво. Сейчас опять появляются пучины, их устраняют, — рассказала редакции TagilCity.ru Евгения.
Ремонт на многострадальном участке ныне ведет АО «Трест Уралтрансспецстрой» из Екатеринбурга. Стоимость работ, согласно выигранному контракту, составляет 242 миллиона рублей. Рабочим предстоит восстановить два участка общей протяженностью около 7 километров. Срок выполнения работ по контракту, согласно документации, — по 20 октября 2024 года. Финансирование — областное, поскольку заказчиком является региональный «Управление автодорог».
В 2020 году этот же участок взялся ремонтировать Алексей Голященко, директор «Уралстроймонтаж», однако в Управтодор признали ремонт некачественным. Более того, объект не был сдан в срок, хотя планировалось привести дорогу гостевого маршрута к 300-летнему юбилею города. Контракт был разорван в одностороннем порядке. УСМ получили претензию за просрочку на 47 миллионов. Сейчас по этому поводу идут судебные разбирательства.
Теми, кто пожинал плоды некачественного ремонта, оказались водители. Дорога быстро пришла в негодность, до ремонта на ней были установлены предупреждающие знаки. На дорожном полотне регулярно появлялись новые и новые пучины.
На пропускную способность на Южном въезде также повлиял ремонт дорожного покрытия, выполняемый «УБТ-Сервис» в 2023 году. Однако сейчас особых заторов на этом участке нет, поскольку его не переделывают. Подрядчик ремонтировал 4,5 километра автодороги от поселка Старатель до пересечения с улицей Фестивальная. Контракт с ними у Управтодора — до сентября 2024 года, сообщает «УБТ-Сервис».
Учитывая важность этой региональной дороги с высокой интенсивностью движения, с самого начала шли с опережением графика, — комментируют в «УБТ-Сервис».