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Водители жалуются на частый ремонт подъезда к Нижнему Тагилу

«Опять будут пробки»: водители жалуются на ежегодный ремонт Южного подъезда к Тагилу

19 июля 2024, 12:34

Водители жалуются на частый ремонт подъезда к Нижнему Тагилу

Отфрезерованный асфальт и рабочая техника встречает тагильчан на выезде из Нижнего Тагила и въезде в город. Работы ведутся до села Николо-Павловское. Почему для горожан ремонт дороги стал проблемой — разбирался TagilCity.ru.

Тагильчанка Евгения каждый год ездит с семьей по этой дороге на дачу в СНТ «Капасиха». Не первый сезон водитель испытывает трудности в проезде нескольких километров.

Месяц в году мы нормально ездим на дачу, а все остальное время — техника, которая сильно ухудшает пропускаемость. Сейчас там срезано, скользко и неровно. Потом это будут закатывать, будут огромные пробки. Только у нас в саду около 1000 домов, а рядом еще другие СНТ. Десятки тысяч человек каждый год из-за этого страдают — Николо-Павловск, Новоасбест, Петраки, Невьянск. Сил никаких нет. Делали гостевой маршрут пару лет назад, чтобы было все красиво. Сейчас опять появляются пучины, их устраняют, — рассказала редакции TagilCity.ru Евгения.
Фото: tagilcity.ru

Ремонт на многострадальном участке ныне ведет АО «Трест Уралтрансспецстрой» из Екатеринбурга. Стоимость работ, согласно выигранному контракту, составляет 242 миллиона рублей. Рабочим предстоит восстановить два участка общей протяженностью около 7 километров. Срок выполнения работ по контракту, согласно документации, — по 20 октября 2024 года. Финансирование — областное, поскольку заказчиком является региональный «Управление автодорог».

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В 2020 году этот же участок взялся ремонтировать Алексей Голященко, директор «Уралстроймонтаж», однако в Управтодор признали ремонт некачественным. Более того, объект не был сдан в срок, хотя планировалось привести дорогу гостевого маршрута к 300-летнему юбилею города. Контракт был разорван в одностороннем порядке. УСМ получили претензию за просрочку на 47 миллионов. Сейчас по этому поводу идут судебные разбирательства.

Теми, кто пожинал плоды некачественного ремонта, оказались водители. Дорога быстро пришла в негодность, до ремонта на ней были установлены предупреждающие знаки. На дорожном полотне регулярно появлялись новые и новые пучины.

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Фото: tagilcity.ru

На пропускную способность на Южном въезде также повлиял ремонт дорожного покрытия, выполняемый «УБТ-Сервис» в 2023 году. Однако сейчас особых заторов на этом участке нет, поскольку его не переделывают. Подрядчик ремонтировал 4,5 километра автодороги от поселка Старатель до пересечения с улицей Фестивальная. Контракт с ними у Управтодора — до сентября 2024 года, сообщает «УБТ-Сервис».

Учитывая важность этой региональной дороги с высокой интенсивностью движения, с самого начала шли с опережением графика, — комментируют в «УБТ-Сервис».
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