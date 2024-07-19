Подростка из Екатеринбурга госпитализировали в клинику из-за ротавируса

По словам тети девочки, к вечеру 15 июля ее перевели в отделение интенсивной терапии реанимации. Спустя сутки у ребенка все еще была рвота с кровью, но диагноз не был выявлен. Позже врачи сообщили, что у нее гастроэнтерит, однако 17 июля девочке диагностировали тяжелую форму ротавирусной инфекции. При этом девочка уже поправляется и может самостоятельно сидеть и разговаривать.