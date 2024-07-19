Подростка из Екатеринбурга госпитализировали в клинику из-за ротавируса

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Как уточняется, из-за болезни у девочки появилась рвота с кровью. После госпитализации несовершеннолетней стало лучше.
По словам родственницы, рвота у подростка продолжались всю ночь вплоть до вызова скорой. Изначально, медицинские специалисты дали совет по лечению в домашних условиях. Однако в случае ухудшения ситуации необходимо было вновь вызвать скорую помощь.
В связи с тем, что лекарства не оказали должной помощи, врачей пришлось вызвать вновь. По приезде скорой врачам показали стакан с кровавой рвотой, после чего ребенка решили отправить в больницу.
По словам тети девочки, к вечеру 15 июля ее перевели в отделение интенсивной терапии реанимации. Спустя сутки у ребенка все еще была рвота с кровью, но диагноз не был выявлен. Позже врачи сообщили, что у нее гастроэнтерит, однако 17 июля девочке диагностировали тяжелую форму ротавирусной инфекции. При этом девочка уже поправляется и может самостоятельно сидеть и разговаривать.
В августе 2023 года произошел похожий случай: в больницу в Сочи перевезли девочку Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая впала в кому и оказалась на грани смерти из-за ротавируса.