Преподаватели школы №76 массово увольняются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как уточняется, руководящая ранее учебным заведением приняла решение о переходе в губернаторский лицей. Так же решили поступить и ее коллеги. Предполагается, что покинувшими школу стали примерно восемь учителей, передает «Уралинформбюро».
Ранее стало известно, что в России педагоги стали чаще увольняться из сельских и городских школ. Сейчас во многих российских регионах наблюдается нехватка учителей, в особенности математики и русского языка.