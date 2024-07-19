tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Екатеринбургские учителя продолжают массово увольняться из-за смены руководства

Преподаватели школы №76 массово увольняются в Екатеринбурге

19 июля 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбургские учителя продолжают массово увольняться из-за смены руководства

Екатеринбургские преподаватели школы №76 отказываются работать с новым руководством, массово увольняясь с места работы.

Как уточняется, руководящая ранее учебным заведением приняла решение о переходе в губернаторский лицей. Так же решили поступить и ее коллеги. Предполагается, что покинувшими школу стали примерно восемь учителей, передает «Уралинформбюро».

Ранее стало известно, что в России педагоги стали чаще увольняться из сельских и городских школ. Сейчас во многих российских регионах наблюдается нехватка учителей, в особенности математики и русского языка.

Учителя в Екатеринбурге получат доплаты за обучение русскому детей мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядкиСвердловская область не попала в рейтинг городов с большим числом стобалльниковНа благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила
#Араз Салехов#Общество#Учителя#Школа#Увольнение#Образование#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:13
В Нижнем Тагиле подросток упал с самоката при попытке объехать женщину
Сегодня, 03:31
В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону
Сегодня, 06:35
Экс-глава «Движения первых» в Свердловской области подозревается в хищении 2,5 млн
Сегодня, 05:08
Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделю
Сегодня, 05:46
В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам
Сегодня, 06:47