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Путин выписал награду замминистра ЖКХ Свердловской области

Президент России наградил видных свердловских деятелей

19 июля 2024, 12:12
Фото: kremlin.ru

Путин выписал награду замминистра ЖКХ Свердловской области

Свердловчане получили ряд наград от российского лидера Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, почетную грамоту за успехи в трудовой деятельности получил заместитель министра ЖКХ по региону Игорь Чикризов. Также в числе награжденных оказались представители рабочего класса, учителя и граждане, организующие концертную деятельность.

Так, обладательницами почетных грамот стали представители педагогического состава Уральского государственного экономического университета.

Также глава государства объявил благодарность тем рабочим, которые создают новые технологии в военной сфере. Помимо этого, не обошли и стороной представителей концертной деятельности региона.

В феврале 2024 года Путин в Нижнем Тагиле поддержал идею учредить награду для трудовых династий

Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов получил государственную награду
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