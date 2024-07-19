Президент России наградил видных свердловских деятелей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как уточняется, почетную грамоту за успехи в трудовой деятельности получил заместитель министра ЖКХ по региону Игорь Чикризов. Также в числе награжденных оказались представители рабочего класса, учителя и граждане, организующие концертную деятельность.
Так, обладательницами почетных грамот стали представители педагогического состава Уральского государственного экономического университета.
Также глава государства объявил благодарность тем рабочим, которые создают новые технологии в военной сфере. Помимо этого, не обошли и стороной представителей концертной деятельности региона.
В феврале 2024 года Путин в Нижнем Тагиле поддержал идею учредить награду для трудовых династий