Продажу алкоголя ограничат на Вагонке в день празднования района в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Согласно постановлению, в связи с празднованием 91-й годовщины Дзержинского района 3 августа нельзя будет купить алкоголь по Восточному шоссе от проспекта Вагоностроителей до улицы Ильича. Далее ограничения будут действовать для участников мероприятий по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до Орджоникидзе.
Кроме того, закупиться спиртными напитками не удастся жителям Нижнего Тагила на Ильича от Восточного шоссе до Орджоникидзе, по Орджоникидзе от Ильича до проспекта Вагоностроителей, по Окунева от Ильича до проспекта Вагоностроителей и Академика Патона от Окунева до Орджоникидзе.
Напомним, что в Нижнем Тагиле два дня готовятся праздновать 90-летие Тагилстроевского района. Мероприятия и концерты пройдут на ГГМ у «Ленты» и в Парке металлургов. Посетить и поучаствовать в них можно 25 и 26 июля 2024 года. В программе значатся много местных коллективов, а также особая финальная песня, посвященная району.