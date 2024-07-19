Продажу алкоголя ограничат на Вагонке в день празднования района в Нижнем Тагиле

Напомним, что в Нижнем Тагиле два дня готовятся праздновать 90-летие Тагилстроевского района. Мероприятия и концерты пройдут на ГГМ у «Ленты» и в Парке металлургов. Посетить и поучаствовать в них можно 25 и 26 июля 2024 года. В программе значатся много местных коллективов, а также особая финальная песня, посвященная району.