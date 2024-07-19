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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Нижнем Тагиле запретят продажу алкоголя в день Дзержинского района

Продажу алкоголя ограничат на Вагонке в день празднования района в Нижнем Тагиле

19 июля 2024, 15:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле запретят продажу алкоголя в день Дзержинского района

В день празднования, посвященный 91-й годовщине Дзержинского района, в Нижнем Тагиле запретят продажу алкогольной продукции в местах проводимых мероприятий.

Согласно постановлению, в связи с празднованием 91-й годовщины Дзержинского района 3 августа нельзя будет купить алкоголь по Восточному шоссе от проспекта Вагоностроителей до улицы Ильича. Далее ограничения будут действовать для участников мероприятий по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до Орджоникидзе.

Кроме того, закупиться спиртными напитками не удастся жителям Нижнего Тагила на Ильича от Восточного шоссе до Орджоникидзе, по Орджоникидзе от Ильича до проспекта Вагоностроителей, по Окунева от Ильича до проспекта Вагоностроителей и Академика Патона от Окунева до Орджоникидзе.

Напомним, что в Нижнем Тагиле два дня готовятся праздновать 90-летие Тагилстроевского района. Мероприятия и концерты пройдут на ГГМ у «Ленты» и в Парке металлургов. Посетить и поучаствовать в них можно 25 и 26 июля 2024 года. В программе значатся много местных коллективов, а также особая финальная песня, посвященная району.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Дзержинский район#Ограничения#Алгоколь#Екатеринбург
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