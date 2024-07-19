Прощание с погибшим на СВО жителем Нижнего Тагила состоится 19 июля

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Гражданин вошел в добровольческий отряд весной прошлой года, но в декабре того же года он скончался. В рамках боевых действий боец получил несколько ранений, в конечном итоге, он получил некоторые госнаграды: «За храбрость ll степени» и «Боевое отличие».
Как уточняется, летом 2023 года мужчина проявил себя особенно героически: ему удалось отбить сразу три контратаки украинских бандформирований, добыть иностранное оружие и помочь раненому товарищу.
Посмертно мужчине вручили награду «Орден мужества». В Нижнем Тагиле у него остались жена и трое сыновей, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
Напомним, 2 декабря 2023 года на СВО погиб житель Нижнего Тагила Вячеслав Кроневальд. Его тело не могли достать с поля боя из-за интенсивных обстрелов.