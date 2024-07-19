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Тагильчане смогут проститься с погибшим на СВО бойцом 19 июля

Прощание с погибшим на СВО жителем Нижнего Тагила состоится 19 июля

19 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI

Тагильчане смогут проститься с погибшим на СВО бойцом 19 июля

В рамках спецоперации на Украине скончался командир группы разведбатальона, тагильчанин Вячеслав Кроневальд. Мужчине было 40 лет. Проститься с героем можно будет 19 июля в 12:30 в зале похоронного дома «Реквием» по адресу: улица Челюскинцев, 47.

Гражданин вошел в добровольческий отряд весной прошлой года, но в декабре того же года он скончался. В рамках боевых действий боец получил несколько ранений, в конечном итоге, он получил некоторые госнаграды: «За храбрость ll степени» и «Боевое отличие».

Как уточняется, летом 2023 года мужчина проявил себя особенно героически: ему удалось отбить сразу три контратаки украинских бандформирований, добыть иностранное оружие и помочь раненому товарищу.

Посмертно мужчине вручили награду «Орден мужества». В Нижнем Тагиле у него остались жена и трое сыновей, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Напомним, 2 декабря 2023 года на СВО погиб житель Нижнего Тагила Вячеслав Кроневальд. Его тело не могли достать с поля боя из-за интенсивных обстрелов.

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