Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Салют будут запускать на Тагильском пруду в 22:30 вечера. При этом никаких праздничных концертов в этом году не состоится, пишет ИА «Все новости».
На НТМК была открыта Доска почета, где представили лучших работников. Им присвоили звания «Мастер 1 и 2 классов» и «Мастер „Золотые руки“». Также были подведены результаты состязаний среди сталеплавильщиков, железнодорожников, доменщиков и других представителей рабочих профессий.
19 июля на предприятии запустят в работу обновленные объекты для производства, а 20 июля горожане увидят парусную фрегату на Кубок ЕВРАЗа. Также в этот день на стадионе Уралвагонзавода состоится футбольный матч между местной командой «Уралец-ТС» и командой «Спартак» из Москвы.
Напомним, во время Дня города в Нижнем Тагиле горожанам покажут 3D мэппинг 9 и 10 августа.