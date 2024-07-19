Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле

19 июля на предприятии запустят в работу обновленные объекты для производства, а 20 июля горожане увидят парусную фрегату на Кубок ЕВРАЗа. Также в этот день на стадионе Уралвагонзавода состоится футбольный матч между местной командой «Уралец-ТС» и командой «Спартак» из Москвы.