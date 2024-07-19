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Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле

Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле

19 июля 2024, 10:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет запущен фейерверк в День Металлурга вечером 20 июля 2024 года.

Салют будут запускать на Тагильском пруду в 22:30 вечера. При этом никаких праздничных концертов в этом году не состоится, пишет ИА «Все новости».

На НТМК была открыта Доска почета, где представили лучших работников. Им присвоили звания «Мастер 1 и 2 классов» и «Мастер „Золотые руки“». Также были подведены результаты состязаний среди сталеплавильщиков, железнодорожников, доменщиков и других представителей рабочих профессий.

19 июля на предприятии запустят в работу обновленные объекты для производства, а 20 июля горожане увидят парусную фрегату на Кубок ЕВРАЗа. Также в этот день на стадионе Уралвагонзавода состоится футбольный матч между местной командой «Уралец-ТС» и командой «Спартак» из Москвы.

Напомним, во время Дня города в Нижнем Тагиле горожанам покажут 3D мэппинг 9 и 10 августа.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Праздник#Город#НТМК#Салют#Фейерверк#Тагильский пруд#Екатеринбург#Горожане
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