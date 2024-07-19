Скандально известное кафе на Шарташе закрыли из-за антисанитарии

Как уточняется, срок приостановки работы общепита составит 40 суток. В рамках работы специалисты ведомства обнаружили различного рода нарушения: так, в кафе отсутствовали списки продуктов и технологические карты. Кроме того, в ненадлежащем состоянии находились холодильники. Также в «Каспии» отсутствовала вытяжка, а сотрудники общепита плохо убирали кафе.