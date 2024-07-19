tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Екатеринбургское кафе «Каспий» закрыли из-за антисанитарии

Скандально известное кафе на Шарташе закрыли из-за антисанитарии

19 июля 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбургское кафе «Каспий» закрыли из-за антисанитарии

Закрытие екатеринбургского кафе «Каспий» произошло по просьбе Роспотребнадзора, поскольку владельцы объекта на Шарташе нарушали санитарные нормы.

Как уточняется, срок приостановки работы общепита составит 40 суток. В рамках работы специалисты ведомства обнаружили различного рода нарушения: так, в кафе отсутствовали списки продуктов и технологические карты. Кроме того, в ненадлежащем состоянии находились холодильники. Также в «Каспии» отсутствовала вытяжка, а сотрудники общепита плохо убирали кафе.

Сейчас двери общепита опечатаны.

В конце марта в Екатеринбурге на 3 месяца была приостановлена работа кафе «Центральное», которое находится на Овощебазе №4.

На 45 суток закрыто кафе в Екатеринбурге, в котором отравились сотни детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Производства поставщиков «Жизньмарта» закрыты: решение приняли в РоспотребнадзореНазваны нарушающие закон доставки еды в Свердловской областиНогти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
#Араз Салехов#Общество#Еда#Кафе#Закрытие#Роспотребнадзор#Санитарные нормы#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:13
В Нижнем Тагиле подросток упал с самоката при попытке объехать женщину
Сегодня, 03:31
В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону
Сегодня, 06:35
Экс-глава «Движения первых» в Свердловской области подозревается в хищении 2,5 млн
Сегодня, 05:08
Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделю
Сегодня, 05:46
В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам
Сегодня, 06:47