СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

Posted 19 июля, 10:17
Published 19 июля, 10:17
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.
Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.
«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.