Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали пенсионера-закладчика

Также в квартире у задержанного были найдены 15 свертков с наркотиками и материалы для их изготовления и упаковки. Всего у пенсионера изъяли почти 70 граммов героина. По словам задержанного, он в течение двух лет делал «закладки» в городе. Это было его дополнительным источником дохода кроме пенсии.