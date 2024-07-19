Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали пенсионера-закладчика

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В марте 2024 года полицейским стало известно, что кто-то в Екатеринбурге распространяет запрещенные вещества. В результате расследования был задержан пожилой мужчина, у которого во время досмотра нашли сверток с порошком. Экспертиза показала, что это героин, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Также в квартире у задержанного были найдены 15 свертков с наркотиками и материалы для их изготовления и упаковки. Всего у пенсионера изъяли почти 70 граммов героина. По словам задержанного, он в течение двух лет делал «закладки» в городе. Это было его дополнительным источником дохода кроме пенсии.
В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
Напомним, в июне 2024 года в Богдановиче задержали двух наркокурьеров. Им грозит до 12 лет лишения свободы.