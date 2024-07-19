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Полицейские в Екатеринбурге задержали пенсионера с героином

Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали пенсионера-закладчика

19 июля 2024, 05:42
Фото: Полиция Екатеринбурга

Полицейские в Екатеринбурге задержали пенсионера с героином

В Екатеринбурге задержали 68-летнего пенсионера, который занимался распространением наркотиков. Задержание прошло 16 июля 2024 года.

В марте 2024 года полицейским стало известно, что кто-то в Екатеринбурге распространяет запрещенные вещества. В результате расследования был задержан пожилой мужчина, у которого во время досмотра нашли сверток с порошком. Экспертиза показала, что это героин, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Фото: Полиция Екатеринбурга

Также в квартире у задержанного были найдены 15 свертков с наркотиками и материалы для их изготовления и упаковки. Всего у пенсионера изъяли почти 70 граммов героина. По словам задержанного, он в течение двух лет делал «закладки» в городе. Это было его дополнительным источником дохода кроме пенсии.

В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Напомним, в июне 2024 года в Богдановиче задержали двух наркокурьеров. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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