Стали известны имена участников дискуссий форума «Здоровое общество — 2024»

Он отметил необходимость создания условий для поддержания здорового образа жизни, занятий физической активностью, профилактики заболеваний и обеспечения психического здоровья. Мурашко акцентировал внимание на важности программ, направленных на активное долголетие и повышение качества жизни. Все эти вопросы будут обсуждаться на форуме.