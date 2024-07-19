Стали известны имена участников дискуссий форума «Здоровое общество — 2024»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI, передает newsnn.ru.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который значится в списке участников форума, подчеркнул, что охрана здоровья населения является одной из главных задач государственной политики.
Он отметил необходимость создания условий для поддержания здорового образа жизни, занятий физической активностью, профилактики заболеваний и обеспечения психического здоровья. Мурашко акцентировал внимание на важности программ, направленных на активное долголетие и повышение качества жизни. Все эти вопросы будут обсуждаться на форуме.
Среди участников мероприятия — вице-премьер России Татьяна Голикова, замглавы аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, зампред Совета Федерации Инна Святенко и другие высокопоставленные лица.