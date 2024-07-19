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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Стали известны имена участников дискуссий форума «Здоровое общество — 2024»

Стали известны имена участников дискуссий форума «Здоровое общество — 2024»

19 июля 2024, 13:35
Фото: Росконгресс
На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликованы деловая программа и список участников ключевых дискуссий. Мероприятие пройдет 24–25 июля в Москве на территории кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI, передает newsnn.ru.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который значится в списке участников форума, подчеркнул, что охрана здоровья населения является одной из главных задач государственной политики.

Он отметил необходимость создания условий для поддержания здорового образа жизни, занятий физической активностью, профилактики заболеваний и обеспечения психического здоровья. Мурашко акцентировал внимание на важности программ, направленных на активное долголетие и повышение качества жизни. Все эти вопросы будут обсуждаться на форуме.

Среди участников мероприятия — вице-премьер России Татьяна Голикова, замглавы аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, зампред Совета Федерации Инна Святенко и другие высокопоставленные лица.

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