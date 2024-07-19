Стали известны победители соревнований по лыжному двоеборью в Свердловской области

Так, в списке победителей и призеров среди девушек на трамплине K-40 стала Анастасия Реутова из Мурманской области с результатом 108 очков после прыжков с общим временем 07:53.0 (первое место). Второе место заняла также жительница вышеназванного региона Юлия Солынина, ее результат — 100.2 очка со с временем 07:23.8, +0:19.8. Третьей оказалась Софья Ермак из Нижегородской области со следующими показателями: 123.3 очка со временем 08:23.2, +0:30.2.