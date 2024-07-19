Стали известны победители соревнований по лыжному двоеборью в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как уточняется, спортсмены состязались на территории нижнетагильского комплекса ГАУ ДО СО «СШОР „Аист“».
Так, в списке победителей и призеров среди девушек на трамплине K-40 стала Анастасия Реутова из Мурманской области с результатом 108 очков после прыжков с общим временем 07:53.0 (первое место). Второе место заняла также жительница вышеназванного региона Юлия Солынина, ее результат — 100.2 очка со с временем 07:23.8, +0:19.8. Третьей оказалась Софья Ермак из Нижегородской области со следующими показателями: 123.3 очка со временем 08:23.2, +0:30.2.
Среди мужчин по этому же направлению первое место занял житель Нижегородской области Антон Глухов с результатом 104.8 очка время: 12:51.0. Вторым оказался уроженец Татарстана Ильяс Кузикин. Его результат — 115.8 очка, время: 13:19.0, +0:28.0. Третье место между собой разделили местный житель Егор Карпов, его результат —113.2 очка, время: 13:11.4, +0:28.4, а также уроженец Нижегородской области Макар Леднев с результат 102.2 очка, время 13:34,7, +1:19,7.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируют развивать один из олимпийских видов спорта: BMX-RACE.