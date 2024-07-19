Свердловские медики прооперировали пострадавшую при крушении вертолета женщину

Как уточняется, вертолет потерпел крушение в регионе, в связи с чем женщина травмировала свой позвоночник. Оперативность и слаженность действий специалистов Территориального центра медицины катастроф, санавиации и нейрохирургов Свердловского госпиталя для ветеранов войн позволили вовремя доставить ее в клинику.



Оперировал женщину заведующий нейрохирургическим отделением Максим Гончаров. Все мероприятия прошли успешно благодаря высокому уровню медицины в регионе. В рамках операции специалисты качество стабилизировали позвоночник и сняли компрессию спинного мозга.