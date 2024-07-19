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Пострадавшую при крушении вертолета женщину спасли в Свердловской области

Свердловские медики прооперировали пострадавшую при крушении вертолета женщину

19 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI

Пострадавшую при крушении вертолета женщину спасли в Свердловской области

Свердловские медицинские специалисты спасли жизнь пострадавшей при крушении вертолета местной женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Как уточняется, вертолет потерпел крушение в регионе, в связи с чем женщина травмировала свой позвоночник. Оперативность и слаженность действий специалистов Территориального центра медицины катастроф, санавиации и нейрохирургов Свердловского госпиталя для ветеранов войн позволили вовремя доставить ее в клинику.

Оперировал женщину заведующий нейрохирургическим отделением Максим Гончаров. Все мероприятия прошли успешно благодаря высокому уровню медицины в регионе. В рамках операции специалисты качество стабилизировали позвоночник и сняли компрессию спинного мозга.

Хирургическое вмешательство позволило женщине постепенно восстановить движение в конечностях. Как передает пресс-служба ведомства, теперь потерпевшей необходимо соблюдать все реабилитационные условия для полного восстановления.

Недавно уникальную операцию по установке стента в труднодоступный сосуд провели серовские врачи 64-летней пациентке. В итоге женщина избавилась от «венца смерти».

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#Араз Салехов#Происшествия#Травма#Свердловская область#Падение#Врачи#Клиника#Вертолет#Позвоночник
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