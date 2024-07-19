Свердловский Роспотребнадзор проверит водопроводные сети в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как уточняется, специалисты ведомства и работники ЕМУП «Водоканал» совершили объезд насосных станций, чтобы отобрать пробу воды. В дальнейшем экспертиза выяснит ее качество.
При этом местное предприятие получило предписание, согласно которому они должны провести мероприятия для улучшения санитарных норм. Такое решение позволит устранить запах в воде и сделать ее безопасной.
Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намеченных на ближайшие годы планах по модернизации инженерных сетей.