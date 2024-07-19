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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Качество воды проверят в насосных станциях «Водоканала» в Екатеринбурге

Свердловский Роспотребнадзор проверит водопроводные сети в Екатеринбурге

19 июля 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

Качество воды проверят в насосных станциях «Водоканала» в Екатеринбурге

Свердловский Роспотребнадзор изучит пробы местной воды на качество в связи с сообщениями из различных изданий о сильном запахе из водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как уточняется, специалисты ведомства и работники ЕМУП «Водоканал» совершили объезд насосных станций, чтобы отобрать пробу воды. В дальнейшем экспертиза выяснит ее качество.

При этом местное предприятие получило предписание, согласно которому они должны провести мероприятия для улучшения санитарных норм. Такое решение позволит устранить запах в воде и сделать ее безопасной.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намеченных на ближайшие годы планах по модернизации инженерных сетей.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Экология#Вода#Роспотребнадзор#Санитарные нормы#Загрязнение#Екатеринбург
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