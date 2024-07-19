Свердловский Роспотребнадзор проверит водопроводные сети в Екатеринбурге

Качество воды проверят в насосных станциях «Водоканала» в Екатеринбурге

Свердловский Роспотребнадзор изучит пробы местной воды на качество в связи с сообщениями из различных изданий о сильном запахе из водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.