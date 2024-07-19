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Три грузовика столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Три грузовика столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

19 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге столкнулись три грузовые машины на перекрестке улиц Артинская — Армавирская. ДТП произошло 19 июля 2024 года.

Массовая авария случилась возле автобусной остановки. По словам очевидца, из-за этого автомобилисты встали в большой затор, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, 16 июля 2024 года в Нижнем Тагиле несколько легковых автомобилей попали в аварию. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Водитель#ЧП#Грузовик#Перекресток#Массовое дтп#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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