Три грузовика столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Массовая авария случилась возле автобусной остановки. По словам очевидца, из-за этого автомобилисты встали в большой затор, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Напомним, 16 июля 2024 года в Нижнем Тагиле несколько легковых автомобилей попали в аварию. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.