Ученик гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Черепанова

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Премия будет выдана школьнику в связи с достижением особых успехов в техническом творчестве, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Зыков является учащимся детского объединения «Судомоделирование» Городской станции юных техников. Контроль за выполнением постановления осуществит заммэра по соцполитике Валерий Суров.
Напомним, в июле 2024 года нижнетагильский танцевальный коллектив «Родничок» завоевал несколько Гран-при и звание лауреатов на международном конкурсе.