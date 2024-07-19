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Updated Сегодня, 11:17

Ученик гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Черепанова

Ученик гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Черепанова

19 июля 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Семиклассник Семен Зыков из гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Аммоса Черепанова в сумме 28 750 рублей.

Премия будет выдана школьнику в связи с достижением особых успехов в техническом творчестве, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Зыков является учащимся детского объединения «Судомоделирование» Городской станции юных техников. Контроль за выполнением постановления осуществит заммэра по соцполитике Валерий Суров.

Напомним, в июле 2024 года нижнетагильский танцевальный коллектив «Родничок» завоевал несколько Гран-при и звание лауреатов на международном конкурсе.

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