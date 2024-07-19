Уральские приставы ищут депутата из-за долга в почти 500 рублей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Свердловский депутат Сергей Карякин попал в список должников судебных приставов: парламентарий имеет долг в размере 429 рублей.
Документ о производственном деле Карякина появился 15 июля. Суд, в свою очередь, обязал оплатить денежные средства еще в марте 2024 года. Предприятие «Екатеринбургэнергосбыт» является инициатором иска в отношении депутата, сообщает издание «ФедералПресс».
В сентябре прошлого года стало известно о неоплате штрафов ГИБДД свердловских депутатов.