Уральские приставы ищут депутата из-за долга в почти 500 рублей

Документ о производственном деле Карякина появился 15 июля. Суд, в свою очередь, обязал оплатить денежные средства еще в марте 2024 года. Предприятие «Екатеринбургэнергосбыт» является инициатором иска в отношении депутата, сообщает издание «ФедералПресс».