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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:35

Депутат из Свердловской области задолжал приставам 429 рублей

Уральские приставы ищут депутата из-за долга в почти 500 рублей

19 июля 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney

Депутат из Свердловской области задолжал приставам 429 рублей

Депутат свердловского Заксобрания Сергей Карякин попал в список должников судебных приставов: парламентарий задолжал средства в размере 429 рублей.

Свердловский депутат Сергей Карякин попал в список должников судебных приставов: парламентарий имеет долг в размере 429 рублей.

Документ о производственном деле Карякина появился 15 июля. Суд, в свою очередь, обязал оплатить денежные средства еще в марте 2024 года. Предприятие «Екатеринбургэнергосбыт» является инициатором иска в отношении депутата, сообщает издание «ФедералПресс».

В сентябре прошлого года стало известно о неоплате штрафов ГИБДД свердловских депутатов.

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#Араз Салехов#Общество#Суд#Деньги#Депутаты#Судебные приставы
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