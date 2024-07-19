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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге девушка заявила, что ее изнасиловал брат молодого человека

В Екатеринбурге девушка обвинила в надругательстве брата ее молодого человека

19 июля 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге девушка заявила, что ее изнасиловал брат молодого человека

Екатеринбурженку, с ее слов, насиловал брат сожителя, пока тот был на работе.

Насилие происходило с начала июня до середины июля этого года. Пока возлюбленный находился на работе, тридцатилетний брат молодого человека несколько раз за полтора месяца изнасиловал девушку. Мужчина проживал с ними в одной квартире.

После того, как девушка написала заявление в полицию, насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже имел судимость за кражу, разбой с применением пистолета и изнасилование, сообщает Ура.Ру.

Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в Екатеринбурге.

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