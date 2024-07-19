В Екатеринбурге девушка обвинила в надругательстве брата ее молодого человека

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Насилие происходило с начала июня до середины июля этого года. Пока возлюбленный находился на работе, тридцатилетний брат молодого человека несколько раз за полтора месяца изнасиловал девушку. Мужчина проживал с ними в одной квартире.
После того, как девушка написала заявление в полицию, насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже имел судимость за кражу, разбой с применением пистолета и изнасилование, сообщает Ура.Ру.
Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в Екатеринбурге.