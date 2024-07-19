В Екатеринбурге издание It’s My City лишилось лицензии

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Весной 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт It’s My City и подал иск в суд на издателя Дмитрия Колезева за фейки про армию.
По решению суда лицензию аннулировали.
Редакция It’s My City с данным решением категорически не согласна и планирует его обжаловать.
Кроме того, несмотря на решение суда, издание обещает продолжать работу без лицензии, сообщает 66.RU.
Ранее ваделец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях.