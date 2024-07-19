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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Екатеринбурге издание It’s My City лишилось лицензии

В Екатеринбурге издание It’s My City лишилось лицензии

19 июля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге издание It’s My City лишилось лицензии, а на издателя Дмитрия Колезева завели уголовное дело.

Весной 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт It’s My City и подал иск в суд на издателя Дмитрия Колезева за фейки про армию.

По решению суда лицензию аннулировали.

Редакция It’s My City с данным решением категорически не согласна и планирует его обжаловать.

Кроме того, несмотря на решение суда, издание обещает продолжать работу без лицензии, сообщает 66.RU.

Ранее ваделец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#СМИ#Екатеринбург
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