В Екатеринбурге мужчина попросил у знакомого телефон позвонить и украл почти 150 тыс

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Инцидент произошел осенью прошлого года. К мужчине на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге подошел знакомый. Он попросил воспользоваться мобильным, чтобы совершить звонок.
За несколько минут вор перевел со счетов потерпевшего 147 тысяч рублей. Пароль он подглядел чуть раньше.
Суд назначил виновному штраф 25 тысяч рублей. Такое мягкое наказание он получил благодаря медали «за отвагу», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее полицейские в Екатеринбурге нашли укравших у бойца СВО крупную сумму денег.