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Updated Сегодня, 11:24

147 тысяч украл свердловчанин со счета знакомого через его телефон

В Екатеринбурге мужчина попросил у знакомого телефон позвонить и украл почти 150 тыс

19 июля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney

147 тысяч украл свердловчанин со счета знакомого через его телефон

В Екатеринбурге мужчина попросил у знакомого телефон позвонить и за несколько минут перевел с его счетов почти 150 тысяч рублей.

Инцидент произошел осенью прошлого года. К мужчине на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге подошел знакомый. Он попросил воспользоваться мобильным, чтобы совершить звонок.

За несколько минут вор перевел со счетов потерпевшего 147 тысяч рублей. Пароль он подглядел чуть раньше.

Суд назначил виновному штраф 25 тысяч рублей. Такое мягкое наказание он получил благодаря медали «за отвагу», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее полицейские в Екатеринбурге нашли укравших у бойца СВО крупную сумму денег.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Полиция#Деньги#Екатеринбург#Инцидент
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