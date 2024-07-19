В Екатеринбурге прикрыли бордель. Он находился в элитном ЖК

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Интимные услуги оказывались в клубном доме «Тихвинъ». Данный салон находился в элитном жилом комплексе, на Радищева, 31. Стоит отметить, что его окна располагались прямо напротив детской площадки.
Сотрудники полиции совместно с представителями общественности провели очередной рейд в Екатеринбурге по выявлению и ликвидации борделей.
Сотрудники заведения оказали сопротивление полиции. Они заперлись в помещении, а часть из них сбежала через окна. Тех кто не успел скрыться доставили в отдел полиции.