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В Екатеринбурге силовики нагрянули в интим-салон в элитном ЖК

В Екатеринбурге прикрыли бордель. Он находился в элитном ЖК

19 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге силовики нагрянули в интим-салон в элитном ЖК

В Екатеринбурге силовики накрыли бордель в элитном ЖК.

Интимные услуги оказывались в клубном доме «Тихвинъ». Данный салон находился в элитном жилом комплексе, на Радищева, 31. Стоит отметить, что его окна располагались прямо напротив детской площадки.

Сотрудники полиции совместно с представителями общественности провели очередной рейд в Екатеринбурге по выявлению и ликвидации борделей.

Сотрудники заведения оказали сопротивление полиции. Они заперлись в помещении, а часть из них сбежала через окна. Тех кто не успел скрыться доставили в отдел полиции.

В бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель
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#Екатерина Смирнова#Общество#Полиция#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги#Интим-салон
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