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В Китае проводятся испытания электромобильного «такси-НЛО»

В Китае проводятся испытания электромобильного «такси-НЛО»

19 июля 2024, 19:48
Фото: Jam Press
В Китае состоялся успешный испытательный полет электрического аппарата, стилизованного под «такси-НЛО». Эта вертикально взлетающая и приземляющаяся машина напоминает космические тарелки из классических научно-фантастических фильмов середины XX века.

«Такси-НЛО» способно развивать скорость до 50 километров в час. Управление осуществляется из центрального отсека, который защищен прозрачным куполом с обзором на 360 градусов. Пилот может управлять аппаратом вручную, но также имеется автопилот, функционирующий аналогично круиз-контролю, но только в воздухе. Об этом сообщает newia.ru.

Данный летательный аппарат может подниматься на высоту около 198 метров и оставаться в воздухе около пятнадцати минут. Инновационный двигатель разработан компанией Shenzhen Zhihang UAV Company. Тестирование проходило в большом парке в ночное время, чтобы создать интересный эффект.

В скором времени производитель планирует запустить коммерческое использование этого устройства. Все обязательные проверки безопасности успешно завершены, и в марте был получен сертификат на полеты. Аппарат будет использоваться для воздушных туристических экскурсий в научно-фантастическом стиле.

#Общество
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