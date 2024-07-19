В Китае проводятся испытания электромобильного «такси-НЛО»

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
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«Такси-НЛО» способно развивать скорость до 50 километров в час. Управление осуществляется из центрального отсека, который защищен прозрачным куполом с обзором на 360 градусов. Пилот может управлять аппаратом вручную, но также имеется автопилот, функционирующий аналогично круиз-контролю, но только в воздухе. Об этом сообщает newia.ru.
Данный летательный аппарат может подниматься на высоту около 198 метров и оставаться в воздухе около пятнадцати минут. Инновационный двигатель разработан компанией Shenzhen Zhihang UAV Company. Тестирование проходило в большом парке в ночное время, чтобы создать интересный эффект.
В скором времени производитель планирует запустить коммерческое использование этого устройства. Все обязательные проверки безопасности успешно завершены, и в марте был получен сертификат на полеты. Аппарат будет использоваться для воздушных туристических экскурсий в научно-фантастическом стиле.