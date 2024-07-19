В Китае проводятся испытания электромобильного «такси-НЛО»

«Такси-НЛО» способно развивать скорость до 50 километров в час. Управление осуществляется из центрального отсека, который защищен прозрачным куполом с обзором на 360 градусов. Пилот может управлять аппаратом вручную, но также имеется автопилот, функционирующий аналогично круиз-контролю, но только в воздухе. Об этом сообщает newia.ru.