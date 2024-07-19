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Подросток получил травмы из-за падения с самоката в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подросток упал с самоката при попытке объехать женщину

19 июля 2024, 03:31
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Подросток получил травмы из-за падения с самоката в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подростки, ехавшие на самокате и велосипеде, не сумели объехать женщину, которая шла по тротуару, и упали. Один из них серьезно пострадал. Инцидент случился на Ленинградском проспекте 17 июля 2024 года.

Пострадавший был вместе со своим приятелем, который ехал на велосипеде. По дорожке, предназначенной для велосипедистов и самокатчиков, прогуливались женщины. Подростки, стараясь их объехать, упали.

После происшествия оба мальчика зашли в ближайшую аптеку. По словам сотрудницы аптеки, у школьника, который ехал на самокате, были серьезные травмы, поэтому пришлось вызвать скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Напомним, в Екатеринбурге автомобиль задел проезжавший самокат. Молодой человек упал и потерял сознание. Он получил травму головы.

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