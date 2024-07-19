В Нижнем Тагиле подросток упал с самоката при попытке объехать женщину

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Пострадавший был вместе со своим приятелем, который ехал на велосипеде. По дорожке, предназначенной для велосипедистов и самокатчиков, прогуливались женщины. Подростки, стараясь их объехать, упали.
После происшествия оба мальчика зашли в ближайшую аптеку. По словам сотрудницы аптеки, у школьника, который ехал на самокате, были серьезные травмы, поэтому пришлось вызвать скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Напомним, в Екатеринбурге автомобиль задел проезжавший самокат. Молодой человек упал и потерял сознание. Он получил травму головы.