В Нижнем Тагиле подросток упал с самоката при попытке объехать женщину

Подросток получил травмы из-за падения с самоката в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подростки, ехавшие на самокате и велосипеде, не сумели объехать женщину, которая шла по тротуару, и упали. Один из них серьезно пострадал. Инцидент случился на Ленинградском проспекте 17 июля 2024 года.