В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Так, по словам главы «Регионгаз-инвеста» Сергея Козлова, уже обновлены 1650 метров теплосетей, а более половины котельных уже подготовлены к периоду, который начнется осенью.
На реконструкционные работы выдали сначала 87 миллионов, однако в связи с гидроиспытаниями было добавлено еще 30 миллионов, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Руководитель жилищно-коммунального хозяйства Павел Ивушкин отметил, что 1027 многоэтажных домов из 2511 уже подготовлены к холодному сезону. Кроме того, мэр города Владислав Пинаев сообщил, что работы проводятся в соответствии с установленными сроками.
Напомним, в течение 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле будут обновлены четыре километра теплосетей.