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В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону

В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону

19 июля 2024, 06:35
Фото: 1MI
На подготовку к отопительному сезону в Нижнем Тагиле выдано 260 миллионов рублей. Глава города Владислав Пинаев обсудил во время совещания вопросы подготовки жилых домов и соцобъектов к холодному сезону.

Так, по словам главы «Регионгаз-инвеста» Сергея Козлова, уже обновлены 1650 метров теплосетей, а более половины котельных уже подготовлены к периоду, который начнется осенью.

На реконструкционные работы выдали сначала 87 миллионов, однако в связи с гидроиспытаниями было добавлено еще 30 миллионов, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Руководитель жилищно-коммунального хозяйства Павел Ивушкин отметил, что 1027 многоэтажных домов из 2511 уже подготовлены к холодному сезону. Кроме того, мэр города Владислав Пинаев сообщил, что работы проводятся в соответствии с установленными сроками.

Напомним, в течение 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле будут обновлены четыре километра теплосетей.

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