В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам

Следом позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что ее данные у мошенников и сбережения находятся в опасности. Мошенники предложили ей снять все деньги в банке и перевести на «безопасный счет». Только счастливый случай помог ей избежать большой потери.