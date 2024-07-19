В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Инцидент произошел в торговом центре на проспекте Ленина. Инспектор ПДН случайно услышала разговор пожилой женщины по громкой связи у банкоматов.
Пенсионерке предлагали перевести деньги на безопасный счет. Сотрудник полиции подошла к женщине и объяснила, что это мошенники. Тагильчанка, увидев перед собой девушку-лейтенанта, мгновенно все осознала.
Женщина рассказала, что ей позвонил «оператор сотовой связи» и предложил продлить договор. Женщина согласилась и продиктовала все коды, которые пришли в смс-сообщении.
Следом позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что ее данные у мошенников и сбережения находятся в опасности. Мошенники предложили ей снять все деньги в банке и перевести на «безопасный счет». Только счастливый случай помог ей избежать большой потери.