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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Нижнем Тагиле лейтенант остановила женщину от перевода денег мошенникам

В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам

19 июля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле лейтенант остановила женщину от перевода денег мошенникам

В Нижнем Тагиле девушка-лейтенант спасла женщину от перевода денег мошенникам буквально за минуту до трагедии.

Инцидент произошел в торговом центре на проспекте Ленина. Инспектор ПДН случайно услышала разговор пожилой женщины по громкой связи у банкоматов.

Пенсионерке предлагали перевести деньги на безопасный счет. Сотрудник полиции подошла к женщине и объяснила, что это мошенники. Тагильчанка, увидев перед собой девушку-лейтенанта, мгновенно все осознала.

Женщина рассказала, что ей позвонил «оператор сотовой связи» и предложил продлить договор. Женщина согласилась и продиктовала все коды, которые пришли в смс-сообщении.

Следом позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что ее данные у мошенников и сбережения находятся в опасности. Мошенники предложили ей снять все деньги в банке и перевести на «безопасный счет». Только счастливый случай помог ей избежать большой потери.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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