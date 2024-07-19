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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Полевском владельцы алабая заплатят 70 тысяч за двоих искусанных детей

В Полевском владельцы собаки дорого заплатят за двоих искусанных детей

19 июля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney

В Полевском владельцы алабая заплатят 70 тысяч за двоих искусанных детей

В Полевском собака искусала двоих детей. Владельцы заплатят потерпевшим 70 тысяч рублей.

Инцидент произошел в начале ноября прошлого года. Дети в возрасте 7 и 9 лет шли из магазина, когда из двора частного дома выскочил алабай и повалил одного из детей на землю. Пес искусал ребенка за голову. Второй мальчик пытался отогнать собаку, но разъяренное животное покусало и его за спину и плечо.

Следствие установило владельцев собаки. В тот день она сбежала из вольера.

Суд обязал хозяев четвероногого выплатить семьям пострадавших детей компенсацию в размере семидесяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Полиция#Полевской#Собака#Екатеринбург#Инцидент#Покусала собака
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