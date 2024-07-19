В Полевском владельцы собаки дорого заплатят за двоих искусанных детей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Инцидент произошел в начале ноября прошлого года. Дети в возрасте 7 и 9 лет шли из магазина, когда из двора частного дома выскочил алабай и повалил одного из детей на землю. Пес искусал ребенка за голову. Второй мальчик пытался отогнать собаку, но разъяренное животное покусало и его за спину и плечо.
Следствие установило владельцев собаки. В тот день она сбежала из вольера.
Суд обязал хозяев четвероногого выплатить семьям пострадавших детей компенсацию в размере семидесяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.