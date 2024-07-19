В Полевском владельцы собаки дорого заплатят за двоих искусанных детей

Инцидент произошел в начале ноября прошлого года. Дети в возрасте 7 и 9 лет шли из магазина, когда из двора частного дома выскочил алабай и повалил одного из детей на землю. Пес искусал ребенка за голову. Второй мальчик пытался отогнать собаку, но разъяренное животное покусало и его за спину и плечо.