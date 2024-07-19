Вертолет незаконно приземлился на Новомосковский тракт

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Как передает транспортная прокуратура региона, судно совершило приземление на Новомосковский тракт. Изначально информация распространилась в различного рода изданиях: сейчас же сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства.
После прокуратура выяснит, насколько законно использовалось воздушное пространство вертолетом.
Кроме того, вечером 12 июня под Первоуральском жестко приземлился вертолет. Инцидент случился около базы «Светофор».