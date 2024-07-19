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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Прокуратура проверит незаконное приземление вертолета в Екатеринбурге

Вертолет незаконно приземлился на Новомосковский тракт

19 июля 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура проверит незаконное приземление вертолета в Екатеринбурге

Неизвестный вертолет незаконно приземлился в Екатеринбурге.

Как передает транспортная прокуратура региона, судно совершило приземление на Новомосковский тракт. Изначально информация распространилась в различного рода изданиях: сейчас же сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства.

После прокуратура выяснит, насколько законно использовалось воздушное пространство вертолетом.

Кроме того, вечером 12 июня под Первоуральском жестко приземлился вертолет. Инцидент случился около базы «Светофор».

Самый большой в мире вертолет приземлился под Нижним Тагилом
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#Араз Салехов#Происшествия#Транспорт#ЧП#Вертолет#Транспортная прокуратура#Екатеринбург#Приземление#Инцидент
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