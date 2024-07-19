Владельцы «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить деньги у магазина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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На портале предлагалось сделать на заказ диваны с изображением персонажей мультсериала. При этом владелец компании не заключал на это договоры с правообладателями, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Две компании обратились в суд и потребовали взыскать с ответчика в пользу обоих истцов по 62 800 рублей. Суд снизил сумму компенсации до 31 400 рублей в пользу каждого истца.
Ответчик не согласился и подал апелляцию в облсуд. В инстанции, рассмотрев обращение, встали на сторону ответчика и отменили прежнее решение, а также отказали в удовлетворении иска.
Напомним, житель Верхней Салды через суд добился выплаты денег у страховой компании за разбитый лоб.