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Владельцы «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить деньги у магазина в Нижнем Тагиле

Владельцы «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить деньги у магазина в Нижнем Тагиле

19 июля 2024, 08:50
Фото: 1MI
Правообладатели «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить 62 800 рублей у мебельного онлайн-магазина в Нижнем Тагиле.

На портале предлагалось сделать на заказ диваны с изображением персонажей мультсериала. При этом владелец компании не заключал на это договоры с правообладателями, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Две компании обратились в суд и потребовали взыскать с ответчика в пользу обоих истцов по 62 800 рублей. Суд снизил сумму компенсации до 31 400 рублей в пользу каждого истца.

Ответчик не согласился и подал апелляцию в облсуд. В инстанции, рассмотрев обращение, встали на сторону ответчика и отменили прежнее решение, а также отказали в удовлетворении иска.

Напомним, житель Верхней Салды через суд добился выплаты денег у страховой компании за разбитый лоб.

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