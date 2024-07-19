Владислав Пинаев рассказал о начале ремонта «Олимпийского» моста

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:51
Он напомнил, что сооружение, названное в честь Олимпиады в Москве, появилось в 1980 году. Как уточняется, на ремонтные работы округ субсидирует 30 миллионов рублей.
В рамках работ строители приведут в порядок опорную и пролетную структуры моста, а также укрепят стойки опор.
Чтобы вода в меньшем количестве попадала к мосту, необходимо забетонировать трещины и выбоины.
Ранее стало известно, что на Серовской трассе рабочие бригады занимаются ремонтом моста, который был закрыт для движения в конце марта.