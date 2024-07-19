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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:51

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт моста на улице Космонавтов

Владислав Пинаев рассказал о начале ремонта «Олимпийского» моста

19 июля 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт моста на улице Космонавтов

Специалисты капитально отремонтируют «Олимпийский» мост, расположенный на улице Космонавтов. Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сооружение, названное в честь Олимпиады в Москве, появилось в 1980 году. Как уточняется, на ремонтные работы округ субсидирует 30 миллионов рублей.

В рамках работ строители приведут в порядок опорную и пролетную структуры моста, а также укрепят стойки опор.

Чтобы вода в меньшем количестве попадала к мосту, необходимо забетонировать трещины и выбоины.

Ранее стало известно, что на Серовской трассе рабочие бригады занимаются ремонтом моста, который был закрыт для движения в конце марта.

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#Араз Салехов#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Капитальный ремонт#Мэрия#Мосты
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