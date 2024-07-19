Во сколько свердловчанам обойдется отдых на Азовском море в 2024 году

Из Сочи до Староминской можно добраться на поезде. Стоимость плацкартного билета — около 1600 рублей. Время в пути — 10-13 часов в зависимости от поезда.

Из Минеральных вод ехать до Ейска удобнее на автобусе. Билет обойдется примерно в 2200, время в пути составит 10 часов 33 минуты.