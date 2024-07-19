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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Стало известно, во сколько свердловчанам обойдется отдых на Азовском море

Во сколько свердловчанам обойдется отдых на Азовском море в 2024 году

19 июля 2024, 13:01
Фото: официальный сайт администрации Ейского городского поселения

Стало известно, во сколько свердловчанам обойдется отдых на Азовском море

Азовское море менее популярно, как Черное. Однако есть преданные поклонники Ейска, Голубицкой и Приморско-Ахтарска, которые уверены, что Азовское море — идеальное место для отдыха. К тому же цены здесь гораздо более демократичные. Рассказываем, как спланировать отдых, и во сколько обойдется поездка.

В чем преимущество курортов Азовского моря

Главное преимущество — это цены. Отдых на Азовском море обойдется в 2024 году на 15-20% дешевле, чем на черноморском побережье. И это несмотря на то, что цены по сравнению с сезоном 2023 года выросли на 10-15%.

Как утверждают эксперты туроператора АЛЕАН, более низкие цены обусловлены уровнем отельной базы на побережье Азовского моря. В основном это отели и кемпинги эконом-уровня, небольшие базы отдыха и гостевые дома.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее привела варианты размещения на курортах Азовского моря на июнь. При желании можно было подобрать варианты проживания в эконом-отеле от 15 тысяч рублей для семьи из четырех человек — двое взрослых и двое детей, без питания на неделю. Полный пансион в дорогом варианте в июне в среднем обходился в 94 тысячи рублей, но можно было найти и более дешевые предложения. Средний чек у туроператора «Дельфин» составлял 62 тысячи рублей на семью на одну неделю. В июле–августе, то есть в пик сезона, эти расценки в среднем увеличиваются от 10 до 20%.

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Второе преимущество — мелкое и теплое море, которое идеально для отдыха с маленькими детьми и пожилыми людьми.

На данный момент отдыхаю в городе Ейске Краснодарского края. Мне нравится. Цены на любой кошелек. На рынке есть всё. Отношение к гостям радушное. Хорошо отдыхать с детьми или пенсионерам, — говорится в одном из отзывов на сервисе «Яндекс.Карты» (оставлен 29 июня).
Ездим уже 4 год и для меня это отдых, маленький поселок, мало народу, теплый песок и море чистое, — поделилась впечатлениями об отдыхе в поселке Кучугуры одна из отдыхающих (паблик в ВК «Подслушано Кучугуры»).

Третье преимущество — песчаные пляжи и мелкое море. Большинство пляжей на побережье Черного моря — галичные. Это существенный недостаток, который не нравится многим отдыхающим: по большим камням невозможно ходить без специальной обуви, особенно в сильную жару. Заходить в море неприятно и больно, поэтому многие так и плавают в сланцах. Большинство пляжей на курортах Азовского моря — мелкопесчаные. Детям здесь комфортно и удобно играть, а взрослые могут лежать прямо на покрывалах без лежаков.

Центральный пляж Ейска отдыхающие любят за чистоту, хорошую инфраструктуру и обилие развлеченийЦентральный пляж Ейска отдыхающие любят за чистоту, хорошую инфраструктуру и обилие развлечений
Центральный пляж Ейска отдыхающие любят за чистоту, хорошую инфраструктуру и обилие развлечений
Фото: официальный сайт администрации Ейского городского поселения

Минусы отдыха на Азовском море

Они тоже есть. В первую очередь, туристы говорят о слабо развитой инфраструктуре: здесь меньше развлекательных объектов и магазинов. Кроме того, констатирует в своем обзоре АТОР, на Азовском море есть недостаток современных отелей с высоким сервисом. Это отталкивает туристов, которые привыкли к высокому уровню комфорта.

Еще один минус, который появился лишь в 2024 году, это периодические обстрелы побережья Азовского моря со стороны Украины. Особенно часто прилеты бывают в Ейске.

Кроме того, туристы нередко жалуются на то, что Азовское море мутное из-за песка и нередко цветет. Цветение сопровождается неприятным тухлым запахом. Но такая проблема возникает не каждый год. В сезон-2024 года туристы в отзывах этот аспект практически не упоминают.

Иногда случаются нашествия медуз, но такая же проблема есть и на курортах Черного моря. К тому же медузы в Азовском море более мелкие и не жгучие.

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Цена на курортах Азовского моря

Есть несколько популярных мест на побережье Азовского моря, где с удовольствием отдыхают туристы. Где можно отдохнуть «дикарями»:

  • Ейск. Излюбленное место для отдыха семей с детьми. В Ейске есть два прекрасных парка отдыха с аттракционами — парки имени Поддубного и парк развлечение ВАП, множество интересных музеев. Также можно посетить контактный зоопарк с павлинами и оленями и побывать в Крокодиловом каньоне. Размещение в недорогом гостевом доме, по данным ресурса «Куда на море», обойдется в июле от 560 рублей в сутки на одного человека (без питания). Снять частный дом — от 670 рублей с человека. Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 2200 рублей в сутки (за квартиру вне зависимости от количества человек).
  • Станица Голубицкая. Здесь можно посетить аквапарк «Морской риф», парки аттракционов «Парк чудес» и «Карусели», Парк динозавров, аллею Лукоморье. Для взрослых в Голубицкой есть бары с караоке. Любители экстремального отдыха смогут полетать на параплане. Цены на размещение в гостевом доме стартуют от 800 рублей в сутки. Цену на комнату в доме (частный сектор) начинаются от 1400 рублей. Снять частный дом целиком можно от 2000 рублей.
  • Кучугуры. Этот курорт туристы любят за тишину и спокойствие — больших развлекательных центров здесь нет. С детьми можно побывать в парке развлечений «Емеля», покататься на картингах в местном картинг-клубе, полетать на параплане, взрослые смогут отдохнуть в ночных клубах. Цены на размещение в гостевых домах начинаются от 800 рублей. За эти же деньги можно снять небольшой жилой домик.
  • Приморско-Ахтарск. Этот курорт подходит для активного пляжного отдыха. Многие приезжают сюда для обучения виндсерфингу. С детьми можно посетить развлекательный центр «Клубок», соляную пещеру, цирк на воде, боулинг. Для взрослых есть бары-караоке, ночные клубы, полеты на парапланах и другие виды экстремальных развлечений. Цены на размещение в гостевом доме начинаются от 1000 рублей. Домик под ключ у моря можно снять от 2000 рублей, комнату в квартире — от 2200 рублей.
Максимальная глубина Азовского моря — 14 метров, поэтому оно прогревается гораздо быстрее ЧерногоМаксимальная глубина Азовского моря — 14 метров, поэтому оно прогревается гораздо быстрее Черного
Максимальная глубина Азовского моря — 14 метров, поэтому оно прогревается гораздо быстрее Черного
Фото: 1MI

Если «дикий» отдых не по душе, то можно подобрать недорогой тур. Например, в конце июля туроператор «Дельфин» предлагает размещение в ейском отеле для семьи из четырех человек (мама, папа и двое детей) от 66 500 рублей на неделю. В стоимость входит завтрак. Размещение на базе отдыха в станице Голубицкой в те же даты обойдется в 24 500 рубль (без питания), отдых в семейном отеле по системе «Все включено» — в 81 520 рублей. Отдых на Азовском побережье в Крыму (Щёлкино) будет стоить дороже — от 132 тысяч рублей с завтраком.

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Сколько стоит добраться до Азовского побережья

Добраться до Краснодарского края из Свердловской области можно на поезде или самолете. Рассмотрим варианты маршрутов из Екатеринбурга в Ейск.

  • Поездом Екатеринбург — Анапа. Купить билеты на оставшиеся числа июля будет проблематично, а на август места пока есть. Стоимость плацкартного билета до станции Староминская-Тимашевск (65 км от Ейска) составит 7934 рубля. Билет для ребенка школьного возраста обойдется в два раза дешевле. Время в пути — 2 дня 8 часов 38 минут. Трансфер из Староминской в Ейск (время в пути чуть более часа) обойдется в 1400 рублей.
  • Самолетом до Сочи или Минвод. Из-за СВО многие аэропорты на юге России закрыты. В частности, не работают воздушные гавани Краснодара и Ростова-на-Дону, откуда удобнее всего было добираться до курортов Азовского моря. Перелет из Екатеринбурга до Сочи обойдется в 14 400 рублей. Время на перелет — около 4 часов. Перелет из столицы Среднего Урала до Минеральных вод будет стоить около 14 тысяч. Из Сочи до Староминской можно добраться на поезде. Стоимость плацкартного билета — около 1600 рублей. Время в пути — 10-13 часов в зависимости от поезда. Из Минеральных вод ехать до Ейска удобнее на автобусе. Билет обойдется примерно в 2200, время в пути составит 10 часов 33 минуты.
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