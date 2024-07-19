Во сколько свердловчанам обойдется отдых на Азовском море в 2024 году

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Главное преимущество — это цены. Отдых на Азовском море обойдется в 2024 году на 15-20% дешевле, чем на черноморском побережье. И это несмотря на то, что цены по сравнению с сезоном 2023 года выросли на 10-15%.
Как утверждают эксперты туроператора АЛЕАН, более низкие цены обусловлены уровнем отельной базы на побережье Азовского моря. В основном это отели и кемпинги эконом-уровня, небольшие базы отдыха и гостевые дома.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее привела варианты размещения на курортах Азовского моря на июнь. При желании можно было подобрать варианты проживания в эконом-отеле от 15 тысяч рублей для семьи из четырех человек — двое взрослых и двое детей, без питания на неделю. Полный пансион в дорогом варианте в июне в среднем обходился в 94 тысячи рублей, но можно было найти и более дешевые предложения. Средний чек у туроператора «Дельфин» составлял 62 тысячи рублей на семью на одну неделю. В июле–августе, то есть в пик сезона, эти расценки в среднем увеличиваются от 10 до 20%.
Второе преимущество — мелкое и теплое море, которое идеально для отдыха с маленькими детьми и пожилыми людьми.
На данный момент отдыхаю в городе Ейске Краснодарского края. Мне нравится. Цены на любой кошелек. На рынке есть всё. Отношение к гостям радушное. Хорошо отдыхать с детьми или пенсионерам, — говорится в одном из отзывов на сервисе «Яндекс.Карты» (оставлен 29 июня).
Ездим уже 4 год и для меня это отдых, маленький поселок, мало народу, теплый песок и море чистое, — поделилась впечатлениями об отдыхе в поселке Кучугуры одна из отдыхающих (паблик в ВК «Подслушано Кучугуры»).
Третье преимущество — песчаные пляжи и мелкое море. Большинство пляжей на побережье Черного моря — галичные. Это существенный недостаток, который не нравится многим отдыхающим: по большим камням невозможно ходить без специальной обуви, особенно в сильную жару. Заходить в море неприятно и больно, поэтому многие так и плавают в сланцах. Большинство пляжей на курортах Азовского моря — мелкопесчаные. Детям здесь комфортно и удобно играть, а взрослые могут лежать прямо на покрывалах без лежаков.
Они тоже есть. В первую очередь, туристы говорят о слабо развитой инфраструктуре: здесь меньше развлекательных объектов и магазинов. Кроме того, констатирует в своем обзоре АТОР, на Азовском море есть недостаток современных отелей с высоким сервисом. Это отталкивает туристов, которые привыкли к высокому уровню комфорта.
Еще один минус, который появился лишь в 2024 году, это периодические обстрелы побережья Азовского моря со стороны Украины. Особенно часто прилеты бывают в Ейске.
Кроме того, туристы нередко жалуются на то, что Азовское море мутное из-за песка и нередко цветет. Цветение сопровождается неприятным тухлым запахом. Но такая проблема возникает не каждый год. В сезон-2024 года туристы в отзывах этот аспект практически не упоминают.
Иногда случаются нашествия медуз, но такая же проблема есть и на курортах Черного моря. К тому же медузы в Азовском море более мелкие и не жгучие.
Есть несколько популярных мест на побережье Азовского моря, где с удовольствием отдыхают туристы. Где можно отдохнуть «дикарями»:
Если «дикий» отдых не по душе, то можно подобрать недорогой тур. Например, в конце июля туроператор «Дельфин» предлагает размещение в ейском отеле для семьи из четырех человек (мама, папа и двое детей) от 66 500 рублей на неделю. В стоимость входит завтрак. Размещение на базе отдыха в станице Голубицкой в те же даты обойдется в 24 500 рубль (без питания), отдых в семейном отеле по системе «Все включено» — в 81 520 рублей. Отдых на Азовском побережье в Крыму (Щёлкино) будет стоить дороже — от 132 тысяч рублей с завтраком.
Добраться до Краснодарского края из Свердловской области можно на поезде или самолете. Рассмотрим варианты маршрутов из Екатеринбурга в Ейск.