Водитель испортил школьные ворота и скрылся на Вагонке в Нижнем Тагиле

На кадрах видно, как в ночное время водитель ВАЗ остановился вдоль дороги у школы, а затем стал парковаться задом прямо к школьным воротам. В какой-то момент он врезался в ворота, повредив их. После ЧП мужчина вышел из авто, осмотрел автомобиль и уехал. До сих пор он не объявился, сообщили в школе.