Водитель испортил школьные ворота и скрылся на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Инцидент у школьных ворот произошел ночью на 19 июля в 2:37, рассказал редакции TagilCity.ru представитель школы. Он поделился кадрами с места ЧП и рассказал, что водитель скрылся с места ДТП.
На кадрах видно, как в ночное время водитель ВАЗ остановился вдоль дороги у школы, а затем стал парковаться задом прямо к школьным воротам. В какой-то момент он врезался в ворота, повредив их. После ЧП мужчина вышел из авто, осмотрел автомобиль и уехал. До сих пор он не объявился, сообщили в школе.
Просьба виновника связаться по телефону для досудебного урегулирования вопроса, — обращаются в школе к водителю ВАЗа.
Контакты представителя школы есть у редакции TagilCity.ru.