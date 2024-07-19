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На Урале водитель повредил школьные ворота и скрылся

Водитель испортил школьные ворота и скрылся на Вагонке в Нижнем Тагиле

19 июля 2024, 12:41
Фото: tagilcity.ru

На Урале водитель повредил школьные ворота и скрылся

В ночь на 19 июля в Нижнем Тагиле неизвестный водитель сломал ворота у школы №95, расположенной на Бобкова, 3. Его деяние попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент у школьных ворот произошел ночью на 19 июля в 2:37, рассказал редакции TagilCity.ru представитель школы. Он поделился кадрами с места ЧП и рассказал, что водитель скрылся с места ДТП.

На кадрах видно, как в ночное время водитель ВАЗ остановился вдоль дороги у школы, а затем стал парковаться задом прямо к школьным воротам. В какой-то момент он врезался в ворота, повредив их. После ЧП мужчина вышел из авто, осмотрел автомобиль и уехал. До сих пор он не объявился, сообщили в школе.

Просьба виновника связаться по телефону для досудебного урегулирования вопроса, — обращаются в школе к водителю ВАЗа.

Контакты представителя школы есть у редакции TagilCity.ru.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Школа#Дзержинский район#Алтайский микрорайон#Водитель#ВАЗ#Бобкова#Ворота#Екатеринбург#Авария
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