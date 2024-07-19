Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделю

Взвешенные вещества появляются в воздухе по разным причинам, одной из которых является антропогенный фактор, то есть выбросы от промышленных предприятий, транспортных средств и в период строительных работ. Такие микрочастицы могут негативно влиять на здоровье: они попадают в кровоток и в дыхательные пути. В дальнейшем могут развиться респираторные заболевания и сердечно-сосудистые проблемы, а также онкология и аллергия.