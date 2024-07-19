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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Каменске-Уральском неделю фиксируют превышение веществ загрязнителей

Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделю

19 июля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском неделю фиксируют превышение веществ загрязнителей

В Каменске-Уральском «Уральское УГМС» с 9 июля фиксирует превышение нормативов загрязняющих веществ.
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Выбросы

После некоторого затишья в Каменске-Уральском начали фиксировать практически ежедневное превышение взвешенных частиц. Так, 9 июля превышение по этому показателю колебалось в течение дня от 1,3 до 1,5 ПДК.

На следующий день концентрация составляла максимум 1,1 ПДК, норматив был превышен днем и вечером. Днем позже максимальная концентрация составила 1,7 ПДК. В течение 11 июля жители города трижды дышали воздухом со взвешенными веществами.

На следующий день помимо взвешенных веществ в воздухе уральского города появился фторид водорода. Он превысил норму в 1,3 раза.

Спустя день взвешенные вещества фиксировались от 1,2 до 1,3 ПДК. 15 июля тот же загрязнитель был превышен дважды до 1,3 ПДК. 16 июля, в последний день атаки, показатель взвешенных веществ сохранился на уровне от 1,1 до 1,3 ПДК, то есть выявлялся дважды.

Взвешенные вещества появляются в воздухе по разным причинам, одной из которых является антропогенный фактор, то есть выбросы от промышленных предприятий, транспортных средств и в период строительных работ. Такие микрочастицы могут негативно влиять на здоровье: они попадают в кровоток и в дыхательные пути. В дальнейшем могут развиться респираторные заболевания и сердечно-сосудистые проблемы, а также онкология и аллергия.

Фторид водорода также опасен человека, поскольку оказывает токсичное воздействие.

Добавим, что промышленная отрасль Каменска-Уральского представлена предприятиями цветной и черное металлургии — КУЗОЦМ, Уральский алюминиевый завод, ПАО «СинТЗ». Также в городе есть предприятия машиностроения, обработки металлов, электроэнергетики и строительных материалов.

#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Нарушение#Выбросы#УГМС#Замеры#Нормативы#Превышение ПДК#Превышение
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