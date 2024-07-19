Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 3,3 млн, защищаясь от «утечки данных»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Злоумышленник написал женщине в мессенджере о том, что якобы на ее прежнем месте работы из бухгалтерии и отдела кадров «утекли» ее личные данные. Затем с екатеринбурженкой связалась «сотрудница ЦБ» и спросила, в каких банках у женщины открыты счета, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
После нескольких звонков горожанку убедили оформить «зеркальные» кредиты и полученные деньги перевести на специальный счет. В итоге потерпевшая взяла займы на несколько миллионов, а также отдала личные 150 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина чуть не перевела деньги мошенникам. Ее вовремя спасла сотрудница полиции.