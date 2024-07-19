Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 3,3 млн, защищаясь от «утечки данных»

Злоумышленник написал женщине в мессенджере о том, что якобы на ее прежнем месте работы из бухгалтерии и отдела кадров «утекли» ее личные данные. Затем с екатеринбурженкой связалась «сотрудница ЦБ» и спросила, в каких банках у женщины открыты счета, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.