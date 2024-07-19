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Самозанятая жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 3,3 млн рублей

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 3,3 млн, защищаясь от «утечки данных»

19 июля 2024, 09:31
Фото: 1MI

Самозанятая жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 3,3 млн рублей

В Екатеринбурге местная жительница взяла несколько кредитных займов и отправила мошенникам более трех миллионов рублей.

Злоумышленник написал женщине в мессенджере о том, что якобы на ее прежнем месте работы из бухгалтерии и отдела кадров «утекли» ее личные данные. Затем с екатеринбурженкой связалась «сотрудница ЦБ» и спросила, в каких банках у женщины открыты счета, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

После нескольких звонков горожанку убедили оформить «зеркальные» кредиты и полученные деньги перевести на специальный счет. В итоге потерпевшая взяла займы на несколько миллионов, а также отдала личные 150 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина чуть не перевела деньги мошенникам. Ее вовремя спасла сотрудница полиции.

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