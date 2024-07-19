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Published Сегодня, 09:29

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Обвинение запросило для журналиста Гершковича 18 лет колонии строго режима

Журналисту Гершковичу грозит 18 лет колонии строго режима из-за шпионажа

19 июля 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Обвинение запросило для журналиста Гершковича 18 лет колонии строго режима

Журналисту Эвана Гершковича грозит 18 лет колонии строго режима из-за шпионажа в пользу американского истеблишмента.

Суд в Свердловской области проводит слушания стороны обвинения и защиты в рамках уголовного дела журналиста Эвана Гершковича.

Как уточняется, судебное заседание закрыто для посещения. Прокурор настаивает на 18-летнем сроке в колонии строго режима для подсудимого. Однако на текущий момент заседание не завершено, его результаты можно будет узнать в 17:00.

На момент публикации в суде проходит совещательный процесс, в рамках которого вынесут приговор, передает «КП-Екатеринбург».

Напомним, в конце июня в городе состоялось первое судебное заседание по делу журналиста. Предполагается, что в рамках преступления его интересовали данные о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.

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#Араз Салехов#Общество#Суд#Уголовное дело#Криминал#Шпионаж#Екатеринбург#Гершкович
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