Журналисту Гершковичу грозит 18 лет колонии строго режима из-за шпионажа

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Суд в Свердловской области проводит слушания стороны обвинения и защиты в рамках уголовного дела журналиста Эвана Гершковича.
Как уточняется, судебное заседание закрыто для посещения. Прокурор настаивает на 18-летнем сроке в колонии строго режима для подсудимого. Однако на текущий момент заседание не завершено, его результаты можно будет узнать в 17:00.
На момент публикации в суде проходит совещательный процесс, в рамках которого вынесут приговор, передает «КП-Екатеринбург».
Напомним, в конце июня в городе состоялось первое судебное заседание по делу журналиста. Предполагается, что в рамках преступления его интересовали данные о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.