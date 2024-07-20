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Жителям Нижнего Тагила не понравилась программа Дня металлурга

«Абрамович зажал денег»: тагильчане недовольны программой Дня металлурга

20 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI

Жителям Нижнего Тагила не понравилась программа Дня металлурга

В Нижнем Тагиле местные жители, которые трудятся на градообразующих предприятиях, высказывают в соцсетях недовольство программой празднования Дня металлургов.

В 2024 году предприятие не пригласило звезд эстрады на концерты. Кроме того, салют, который должен состояться 20 июля, до сих пор не подтвержден ЕВРАЗ НТМК.

Никакой официальной информации о праздновании Дня металлургов нет ни на сайте, ни в соцсетях предприятия. В Контакте лишь 19 июля опубликовано поздравление от вице-президент ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.

При этом, в другие города Свердловской области, где действуют металлургические производства, приезжают артисты. Например, в Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму, Ревду, Первоуральск. Выступать будут «Градусы», «Чайф», «Город 312», «Фабрика», «На-на», Хабиб, Митя Фомин и другие известные российские певцы.

Абрамович зажал на праздник! — негодует тагильчанка в соцсетях.

Также местные жители с грустью вспоминают о том, как раньше проводился этот праздник.

Помню, в детстве самым ярким был День металлурга! А сейчас грусть-тоска, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Мнения тагильчан, судя по соцсетям, в отношении Дня металлурга в 2024 году сходятся.

Возмущению нет предела. Премии на пятых «распилили», уважение к металлургам — обалдеть! Не ожидали мы от ЕВРАЗа такого, — отметил еще один житель Нижнего Тагила.

Между тем, сразу в восьми городах Свердловской области ввели ограничения для транспорта в связи с Днем металлурга.

Салют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле
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