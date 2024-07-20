«Абрамович зажал денег»: тагильчане недовольны программой Дня металлурга

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В 2024 году предприятие не пригласило звезд эстрады на концерты. Кроме того, салют, который должен состояться 20 июля, до сих пор не подтвержден ЕВРАЗ НТМК.
Никакой официальной информации о праздновании Дня металлургов нет ни на сайте, ни в соцсетях предприятия. В Контакте лишь 19 июля опубликовано поздравление от вице-президент ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.
При этом, в другие города Свердловской области, где действуют металлургические производства, приезжают артисты. Например, в Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму, Ревду, Первоуральск. Выступать будут «Градусы», «Чайф», «Город 312», «Фабрика», «На-на», Хабиб, Митя Фомин и другие известные российские певцы.
Абрамович зажал на праздник! — негодует тагильчанка в соцсетях.
Также местные жители с грустью вспоминают о том, как раньше проводился этот праздник.
Помню, в детстве самым ярким был День металлурга! А сейчас грусть-тоска, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Мнения тагильчан, судя по соцсетям, в отношении Дня металлурга в 2024 году сходятся.
Возмущению нет предела. Премии на пятых «распилили», уважение к металлургам — обалдеть! Не ожидали мы от ЕВРАЗа такого, — отметил еще один житель Нижнего Тагила.
Между тем, сразу в восьми городах Свердловской области ввели ограничения для транспорта в связи с Днем металлурга.