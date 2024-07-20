Двор на Красноармейской в Нижнем Тагиле ремонтируют с опережением графика

Строители работают по национальному проекту «Жилье и городская среда». На объект благоустройства выезжал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Контракт был заключен с ООО «Форгруп» до 30 сентября 2024 года. Однако, по словам директора Петра Ковина, во дворе уже многое изменилось и все работы будут завершены раньше.