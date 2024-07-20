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Двор на Красноармейской в Нижнем Тагиле ремонтируют с опережением графика

Двор на Красноармейской в Нижнем Тагиле ремонтируют с опережением графика

20 июля 2024, 06:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле обновление двора рядом с домом №78 на улице Красноармейской идет с опережением графика. Работы подрядчик обещает закончить уже к 1 сентября 2024 года.

Строители работают по национальному проекту «Жилье и городская среда». На объект благоустройства выезжал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Контракт был заключен с ООО «Форгруп» до 30 сентября 2024 года. Однако, по словам директора Петра Ковина, во дворе уже многое изменилось и все работы будут завершены раньше.

Уже почти уложены бортовые камни, расширены парковки, установлено освещение. Скоро на Вые начнут укладывать новый асфальт. Петр Ковин отметил, что по ходу работ в проект внесли достаточно много изменений.

А Владислав Пинаев после осмотра территории заявил, что до празднования Дня города в область будет направлена заявка для благоустройства еще нескольких больших дворов.

Напомним, комплексное благоустройство двора у дома №78 на улице Красноармейской обошлось в 24,3 миллиона рублей. Работами занимается местная организация.

На Красноармейской в Тагиле началось благоустройство двора по федеральной программе
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Владислав Пинаев#Двор#Красноармейская#Екатеринбург#Нацпроекты
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