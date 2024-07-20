Электробус «Генерал» в тестовом режиме обкатывает маршрут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Курсирует электробус из Академического района столицы Урала. Ранее этот транспорт возил пассажиров, которые посещали выставку «Иннопром». Сейчас чиновники будут оценивать его возможности для использования.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что подал заявку на поставку электробусов, он на нем прокатился. Однако, сначала в город должны поставить новые троллейбусы, автобусы и трамваи, пишет Е1.
Напомним, что в Нижнем Тагиле испытания электробуса завершились в марте 2024 года. Он ездил по новому маршруту №77 с Гальянки на Вагонку по Луганскому проспекту.