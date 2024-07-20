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Еще один участок улицы Пархоменко перекроют в Нижнем Тагиле на 10 дней

Еще один участок улицы Пархоменко перекроют в Нижнем Тагиле на 10 дней

20 июля 2024, 08:21
Фото: tagilcity.ru
Очередной участок дороги на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле закроют для движения автомобилей. Работать там будет «Тагилэнерго».

Ограничения для водителей будут действовать более недели: с 22 июля по 31 июля 2024 года. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Карла Маркса и до Газетной. Работы собирается проводить «Тагилэнерго».

Предприятию предписано заранее установить знаки объезда и направить схему в местное ГАИ, выяснил журналист TagilCity.ru.

Напомним, что 20 июля в Нижнем Тагиле должны открыть для движения участок дороги по улице Пархоменко от Карла Маркса до дома №5. Там тоже работали энергетики. Кстати, сейчас на данной улице ремонтники в центре города обновляют асфальт.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Водители#Пархоменко#Центр#Екатеринбург#Автомобили#Перекрытие дороги#Тарнспорт
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