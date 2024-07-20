Еще один участок улицы Пархоменко перекроют в Нижнем Тагиле на 10 дней

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Ограничения для водителей будут действовать более недели: с 22 июля по 31 июля 2024 года. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Карла Маркса и до Газетной. Работы собирается проводить «Тагилэнерго».
Предприятию предписано заранее установить знаки объезда и направить схему в местное ГАИ, выяснил журналист TagilCity.ru.
Напомним, что 20 июля в Нижнем Тагиле должны открыть для движения участок дороги по улице Пархоменко от Карла Маркса до дома №5. Там тоже работали энергетики. Кстати, сейчас на данной улице ремонтники в центре города обновляют асфальт.