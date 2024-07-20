Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроется фильмом «Сломя голову»

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Сюжет фильма рассказывает о кротком и талантливом преподавателе античной литературы Андрее (исполнитель роли Егор Корешков). Главный герой случайно оказывается на месте ограбления банка, где знакомится с суровым начальником службы безопасности Сергеем (исполнитель роли Владимир Битоков). Впоследствии, с «легкой» руки нечестного следователя, учитель становится подозреваемым. Теперь двум абсолютно разным персонажам предстоит понять, кто является настоящим виновником преступления и как это доказать. Череда внезапных, трагикомичных и странных событий, происходящих с героями, обретет неожиданный смысл.
Мир изменился, а его законы теперь близки законам квантовой физики — наблюдающий влияет на наблюдаемое: «Смотришь, значит, участвуешь».
Режиссер фильма и президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев поделился подробностями со съемок:
«Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определенных жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие».
Впервые картина была показана на фестивале авторского кино «Зимний» в Москве. Создатели ленты получили большое количество положительных отзывов как от киноиндустрии, так и от обычных зрителей. В целом же «Сломя голову» — это игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии, съемки которого проходили в Екатеринбурге.
Перед прокатом решили показать его всем жителям и гостям Екатеринбурга в рамках фестиваля «Одна шестая». Екатеринбург в нашем фильме — это город на воде, который обнимают Уральские горы, — добавил Евгений Григорьев.
Отметим, в массовых сценах приняли участие реальные жители уральской столицы: продавцы, таксисты и случайные прохожие. Главные роли в картине, кроме Егора Корешкова и Владимира Битокова исполнили Надежда Михалкова, Павел Деревянко и Рома Зверь. Создатель группы «Звери» сыграл владельца кафе на городской набережной, он же написал музыку к фильму.
По мнению Егора Корешкова, в современном мире роль мужчины, в ее классическом понимании, затерялась в борьбе за права, индивидуализм, толерантность, погоню за свободой:
«Этот сценарий — попытка исследовать вопрос мужественности, героизма, силы физической и умственной, попытка найти мужчине „свое место“. Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Это необъяснимое ощущение — вновь находиться там, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли».
Напомним, кинофестиваль «Одна шестая» впервые прошел в столице Урала по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ в 2022 году. Годом позднее к организации масштабного мероприятия присоединился Инновационный культурный центр Свердловской области, а сам фестиваль представил 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля и Франции. Кинопоказы проходили в течение 6 дней в екатеринбургских кинотеатрах. Количество зрителей тогда превысило 8 тысяч человек, включая известных актеров, продюсеров, режиссеров, кастинг-директоров из России и стран Евразии. Кроме того, участниками проекта стали более 200 специальных гостей.
«Одна шестая» — хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Все показы и мероприятия международного фестиваля дебютов открытые. Гости и жители Екатеринбурга смогут посмотреть конкурсную программу и принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по предварительной регистрации на сайте проекта.