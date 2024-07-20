Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроется фильмом «Сломя голову»

Напомним, кинофестиваль «Одна шестая» впервые прошел в столице Урала по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ в 2022 году. Годом позднее к организации масштабного мероприятия присоединился Инновационный культурный центр Свердловской области, а сам фестиваль представил 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля и Франции. Кинопоказы проходили в течение 6 дней в екатеринбургских кинотеатрах. Количество зрителей тогда превысило 8 тысяч человек, включая известных актеров, продюсеров, режиссеров, кастинг-директоров из России и стран Евразии. Кроме того, участниками проекта стали более 200 специальных гостей.