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Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле

Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле

20 июля 2024, 19:03
Фото: 1MI
В воскресенье, 21 июля 2024 года, в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, после установившейся жары температура воздуха по ночам будет опускаться до +10 градусов.

Уже с 21 июля температура начнет постепенно снижаться, согласно данным синоптиков Гисметео. До начала августа отметки на термометрах не будут превышать +20 градусов днем, а ночью, по уверению метеорологов, будет холодать до +10 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы.

Кроме того, в ЕДДС Нижнего Тагила предупредили жителей о штормовом предупреждении. Прежде всего, это касается пожаров. В регионе объявлены высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов по шкале региона. В связи с этим возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций.

Редакция TagilCity.ru заранее публикует прогноз погоды на ближайшие семь дней.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Похолодание#Лето#Природа#Екатеринбург#Июль
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