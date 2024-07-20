Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле

Уже с 21 июля температура начнет постепенно снижаться, согласно данным синоптиков Гисметео. До начала августа отметки на термометрах не будут превышать +20 градусов днем, а ночью, по уверению метеорологов, будет холодать до +10 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы.