Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Уже с 21 июля температура начнет постепенно снижаться, согласно данным синоптиков Гисметео. До начала августа отметки на термометрах не будут превышать +20 градусов днем, а ночью, по уверению метеорологов, будет холодать до +10 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы.
Кроме того, в ЕДДС Нижнего Тагила предупредили жителей о штормовом предупреждении. Прежде всего, это касается пожаров. В регионе объявлены высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов по шкале региона. В связи с этим возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций.
Редакция TagilCity.ru заранее публикует прогноз погоды на ближайшие семь дней.