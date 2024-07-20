Свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги

Как сообщили организаторы, билет был куплен с помощью мобильного приложения. Цена составила 300 рублей. Тираж «Рапидо» разыграли 18 июля. Счастливчик из Свердловской области смог угадать выигрышную комбинацию чисел, но все еще не обратился за деньгами.