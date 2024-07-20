Свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Как сообщили организаторы, билет был куплен с помощью мобильного приложения. Цена составила 300 рублей. Тираж «Рапидо» разыграли 18 июля. Счастливчик из Свердловской области смог угадать выигрышную комбинацию чисел, но все еще не обратился за деньгами.
Редакция TagilCity.ru ранее публиковала истории о стратегиях выигрыша в лотерею. Некоторые из любителей выигрыша увлекаются нумерологией или пользуются предсказаниями астрологов.