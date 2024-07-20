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Свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги

Свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги

20 июля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Житель Свердловской области выиграл в лотерее 43,8 миллиона рублей. Но до сих пор счастливчик так и не забрал деньги.

Как сообщили организаторы, билет был куплен с помощью мобильного приложения. Цена составила 300 рублей. Тираж «Рапидо» разыграли 18 июля. Счастливчик из Свердловской области смог угадать выигрышную комбинацию чисел, но все еще не обратился за деньгами.

Редакция TagilCity.ru ранее публиковала истории о стратегиях выигрыша в лотерею. Некоторые из любителей выигрыша увлекаются нумерологией или пользуются предсказаниями астрологов.

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