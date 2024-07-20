Тонны зараженных фруктов с живыми личинками приехали в Екатеринбург из Узбекистана

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Помимо персиков и нектаринов были проверены груши, дыни, сливы, виноград. В общей сложности — почти 40 тонн из Узбекистана. Оказалось, что партия фруктов была заражена личинками плодожорки, сообщили на сайте Россхельхознадзора.
Такое заключение дали эксперты по поводу нектаринов и персиков. Общий вес составил более шести тонн. Фрукты будут обеззаражены и потом отправятся на продажу.
А в июне 2024 года в Свердловскую область завезли более тонны опасных и вредных для здоровья яблок. Отправителем товара также являлся Узбекистан. И это не единичный случай, когда в регион завозят зараженную продукцию.