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Тонны зараженных фруктов с живыми личинками приехали в Екатеринбург из Узбекистана

Тонны зараженных фруктов с живыми личинками приехали в Екатеринбург из Узбекистана

20 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали шесть тонн персиков и нектаринов из Узбекистана. Фрукты оказались зараженными живыми личинками.

Помимо персиков и нектаринов были проверены груши, дыни, сливы, виноград. В общей сложности — почти 40 тонн из Узбекистана. Оказалось, что партия фруктов была заражена личинками плодожорки, сообщили на сайте Россхельхознадзора.

Такое заключение дали эксперты по поводу нектаринов и персиков. Общий вес составил более шести тонн. Фрукты будут обеззаражены и потом отправятся на продажу.

А в июне 2024 года в Свердловскую область завезли более тонны опасных и вредных для здоровья яблок. Отправителем товара также являлся Узбекистан. И это не единичный случай, когда в регион завозят зараженную продукцию.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Таможня#Заражение#Фрукты#Обработка#18+#Екатеринбург
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